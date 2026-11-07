A casa, o crédito e a poupança: especialistas explicam como pôr as contas em ordem

E há mais contas a fazer do que a renda ou a prestação ao banco. Na compra, entram os impostos, a manutenção e, num apartamento, o condomínio. Uma obra no prédio pode trazer uma fatura pesada. Ana Isabel Sá aponta que, idealmente, os encargos com a casa não deveriam ultrapassar 30% a 40% do orçamento familiar, embora reconheça que hoje isso é difícil para muitos agregados.

A casa pode ser um património e dar segurança mais tarde, por exemplo na reforma. Mas, para isso, a compra tem de ser compatível com as possibilidades da família. "Se a decisão for consciente e planeada e nós só comprarmos aquilo que podemos comprar, poderá não ter essa carga negativa", explica.

Quando a compra ou outra despesa leva uma família a pedir dinheiro emprestado, entra em cena o crédito. Filipe Correia, autor de "Nós e o Crédito", é professor de Finanças na Universidade da Geórgia e estuda a forma como as famílias usam o crédito para gerir despesas e riscos. "O crédito pode ser uma ferramenta útil quando tanto nós como quem nos está a dar o crédito acreditamos que ele vai ser pago", diz. Pode ajudar a concretizar uma compra que não se consegue pagar de uma só vez. Mas as coisas podem mudar depois da assinatura. "A vida tem riscos e, quando o crédito entra na nossa vida, ele passa a tornar-se um risco."

E esse risco pode chegar a toda a família. "Normalmente, créditos impactam a vida não só de uma pessoa, mas a vida de uma família", lembra Filipe Correia. Por isso, antes de aceitar um empréstimo, vale a pena perceber se a compra é mesmo necessária, comparar preços e pensar no que mais se poderia fazer com o dinheiro disponível.

Se o crédito continuar a fazer sentido, é altura de comparar propostas. O autor aconselha a olhar para o prazo, para o valor das prestações e para os juros, que determinam o custo do empréstimo. "Não se assina um contrato sem se ler", avisa. E acrescenta que é melhor informar-se antes de estar numa situação de urgência: "Informarmo-nos antes de precisarmos de crédito" dá mais tempo para comparar e decidir. Quem já tem dificuldade em pagar deve procurar informação junto das entidades envolvidas, em vez de deixar o problema arrastar-se.

As contas podem complicar-se ainda mais quando a família tem um negócio. Cláudia Custódio, autora de "O Empreendedor e a Empresa", é professora catedrática de Finanças no Imperial College, em Londres. Doutorada pela London School of Economics, passou também pela Arizona State University e pela Nova SBE e dedica-se ao estudo das finanças das empresas. Uma das suas principais recomendações é separar o dinheiro da empresa do dinheiro da família. É mais fácil dizer do que fazer, sobretudo quando o negócio é pequeno e ocupa grande parte da vida do proprietário. "Há um lado emocional, pessoal, que pode tornar mais difícil essa separação", reconhece Cláudia Custódio.

Quando o negócio atravessa dificuldades, o empresário pode sentir que tem de pôr dinheiro próprio para o salvar. Mas é importante parar e fazer as contas. "É muito importante tentarmos ser racionais e irmos para além dessa ligação emocional que possamos ter ao negócio", diz. Se a empresa não for viável e depender sempre do dinheiro da família, tentar mantê-la pode acabar por pôr em risco o património do agregado.

Também não basta fazer contas aos grandes investimentos, como a compra de uma máquina. É preciso ter dinheiro disponível para pagar as despesas do dia a dia da empresa. "Há muitas empresas que crescem muito depressa", observa a autora, mas crescer também pode significar precisar de mais dinheiro para manter a atividade. É o chamado fundo de maneio. Acompanhar o que entra e sai e fazer projeções ajuda a perceber se a empresa conseguirá continuar a funcionar.

Depois de pagar as despesas e de perceber que margem existe, algumas famílias podem pensar em investir. Gonçalo Vieira da Luz, autor de "Como Investir o Seu Dinheiro", formou-se em Economia e Finanças na Nova SBE, onde foi professor convidado. Começou a carreira em Lisboa, passou por multinacionais, criou o próprio negócio e trabalha atualmente em banca de investimento, em Londres. Também cocoordenou a primeira edição do programa "Finanças para Todos".

Para quem está a começar, o primeiro passo é informar-se. A inteligência artificial e a facilidade de acesso a conteúdos podem ajudar, mas também podem baralhar quem não sabe avaliar o que está a ler. "É importante a pessoa ter um conhecimento básico que lhe permita saber que perguntas fazer e interpretar informação perigosa", afirma.

O risco que cada pessoa pode assumir depende de vários fatores, diz Gonçalo Vieira da Luz: a idade, o tempo que falta até à reforma, a estabilidade dos rendimentos e a capacidade de poupar. Na sua opinião, muitos portugueses são demasiado conservadores quando investem a longo prazo. Outros, depois de escolherem produtos com risco, acabam por comprar e vender vezes demais.

O autor defende a diversificação e uma visão de longo prazo. "O truque é comprar, ficar sentado em cima do investimento, diversificar", resume. Também prefere a exposição a índices globais a concentrar todo o investimento na economia portuguesa, sobretudo no caso de quem já depende dessa economia através do trabalho. Investir envolve risco e não garante ganhos; é importante pensar se pode vir a precisar do dinheiro antes do prazo previsto.

E é aqui que o investimento volta ao orçamento. Rita Santos lembra que poupar sem saber para quê pode ser difícil de manter. "Nós não poupamos só por poupar, para acumular dinheiro", afirma. A poupança pode servir para pagar os estudos, enfrentar uma doença ou um acidente ou preparar a reforma. Ter um objetivo ajuda a decidir prioridades e a perceber que despesas podem ser ajustadas.

Também ajuda falar de dinheiro em família. "Em Portugal ainda é muito tabu falar sobre dinheiro, mesmo entre a própria família", observa Rita Santos. Conversar sobre os encargos e os planos permite que todos saibam o que é prioritário e ajuda a evitar decisões tomadas sem ter em conta o resto do agregado.

Apontar despesas, contar com os custos reais da casa, comparar créditos, separar as contas da empresa e da família e perceber o risco antes de investir: são passos diferentes, mas todos começam por conhecer o orçamento.Não é possível prever tudo o que vai acontecer. Mas, como mostram os cinco autores, é possível preparar melhor as contas e pensar nas consequências antes de tomar uma decisão.