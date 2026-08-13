A Diretiva Europeia de transparência salarial em 10 pontos

Direito à informação salarial pré‑contratual — Os empregadores devem divulgar a remuneração inicial ou intervalo salarial na oferta de emprego ou antes da entrevista.

Proibição de perguntas sobre histórico salarial — Deixa de ser permitido perguntar ao candidato o seu salário atual ou anterior.

Direito dos trabalhadores a conhecerem salários comparáveis — Qualquer trabalhador pode pedir informação sobre: o seu salário individual;

médias salariais por sexo para funções iguais ou de valor igual.

Transparência dos critérios de remuneração — Os empregadores devem tornar públicos os critérios usados para definir salários e progressões, que têm de ser objetivos e neutros em matéria de género.

Relatórios obrigatórios sobre disparidades salariais — Empresas com ≥100 trabalhadores devem publicar regularmente dados sobre a diferença salarial entre homens e mulheres.

Auditorias salariais obrigatórias quando há desigualdade superior a 5% — Se o relatório revelar uma disparidade de pelo menos 5% não justificada, o empregador deve realizar uma avaliação conjunta das remunerações e corrigir a desigualdade.

Reforço do acesso à justiça — Trabalhadores vítimas de discriminação salarial têm direito a indemnização, e os empregadores passam a ter o ónus de provar que não houve discriminação.

Representação legal reforçada — Organismos nacionais para a igualdade e representantes dos trabalhadores podem representar trabalhadores em processos judiciais ou administrativos.

Sanções obrigatórias para incumprimento — Os Estados‑Membros devem criar sanções eficazes, proporcionadas e dissuasoras para violações das regras de transparência e igualdade salarial.