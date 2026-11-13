A Inteligência Artificial não resistiu à falta de inteligência emocional

Foi preciso um simples e-mail para acabar com o estatuto de Jensen Huang como um dos mais exemplares líderes da era da Inteligência Artificial. O fundador, e até ontem CEO da companhia que alcançou a histórica marca de 5 biliões de dólares de valorização bolsista, foi rasteirado pela mais elementar emoção: o desejo.

Depois de ensinar máquinas a pensar, Huang acabaria por sucumbir a algo que é fundamentalmente humano – e à incapacidade de o gerir –, o que não deixa de ser irónico. Para aqueles que continuam a acreditar que a IA pode mimetizar os humanos em todas as suas valências, talvez esta seja uma importante lição.

A exposição de dois casos extraconjugais que o executivo terá mantido com uma alegada espia chinesa e também com uma diretora da Nvidia obrigou Huang a renunciar à liderança da empresa - explicamos tudo esta quinta feira, dia 12, no Dinheiro Vivo – e tem penalizado a cotada em bolsa.

Nos últimos dias, as ações da empresa já perderam quase 10% do seu valor, com o anúncio da renúncia de Huang a ser mais uma machadada nas contas. Mas ainda que financeiramente a empresa não tenha, pelo menos para já, razões de maior para se preocupar, graças ao enorme crescimento que garantiu nos últimos anos, o mesmo não se pode dizer do que acontece em termos de reputação. E devia fazer-nos pensar.

Na Califórnia, os gigantes de IA vivem completamente obcecados com eficiência, escala, poder de computação e benchmarks. Cheios de um poder que o resto do mercado lhes foi dando, têm operado alterações sociais e laborais profundas, e têm sido rainhas e senhoras dos mercados financeiros, garantindo ganhos significativos a quem apostou nelas, sobretudo desde a pandemia.

Mas o que este caso nos recorda de forma clara e simples é que, apesar de todos os cálculos, algoritmos e ferramentas tecnológicas, há algo que nunca vai desaparecer da equação. A verdade é que mercados, clientes, reguladores e trabalhadores não reagem apenas a números. Movem-se por confiança, empatia, exemplo, contexto.

Quando uma liderança mostra que, afinal, não está imune às falhas humanas mais básicas, as coisas mudam de figura.

E aí, não há tecnologia de ponta, inovação ou aura de guru que lhe valha. Jensen Huang tem sido o rosto de uma Inteligência Artificial que muitos temem, e ter-se-á, porventura, esquecido de treinar aquela que lhe podia ter salvado a pele: a inteligência emocional, com a qual se regem os desejos, os impulsos, os sentimentos e as ações.