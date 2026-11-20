Já dissemos em edições anteriores que poupar não tem de ter um valor pré-definido, nem precisamos de ter um calendário para o fazer, mas começar a poupar é que é relevante. Podemos fazê-lo através de um jogo entre os vários elementos da família ou entre um grupo de amigos e ver quem consegue ter a melhor performance no final dos três primeiros meses. Pode também ser um jogo didático e envolvermos as crianças que amealham cêntimos ou são recompensados por uma tarefa bem feita e, cêntimo a cêntimo, o “porquinho” vai enchendo.
Começar a poupar por muito pouco é incentivo, e esse incentivo irá tornar-se um hábito e o hábito chegará à obrigação. Poupar não tem de ser doloroso, mas tem de ser um objetivo para atingir outros objetivos, nomeadamente a independência relativamente ao que se quer fazer. E se “de pequeno é que se torce o pepino”, também é verdade que é de pequenino que se ganha o hábito. E quando não se é pequeno, mas um estudante universitário que espera ter um emprego com uma remuneração digna, o hábito de poupar irá acelerar decisões futuras, nomeadamente a vontade de comprar uma casa ou um carro.
Voltemos à poupança de 1 euro. Como chegamos lá? Pode ser através dos trocos que vão ficando nos bolsos, ou caídos no carro. Juntamos tudo numa caixa e olhamos o que fizemos no final do mês. Ou pode ser os trocos que ficam depois da compra do supermercado. Atirá-los para a caixa da poupança é um hábito que gera dezenas de euros no final do mês. Ou colocar de lado aquilo que se não se gastou no supermercado ao resistir-se à publicidade atraente de determinado chocolate ou de uma comida pré-feita. Poupou-se 10 euros naquele dia e são 10 euros que entram na caixa da poupança.
E por que não deixar de gastar durante uma semana ou um mês. Não é passar fome, mas é não gastar em refeições fora de casa, na compra de roupa ou sapatos, em declinar um convite para o cinema e para uma noite numa discoteca, ou mesmo em declinar um passeio de fim de semana e ficar em casa frente ao ecrã de televisão. Afinal o que irá gastar são mais uns cêntimos de eletricidade e nada mais. Este será um mês onde a poupança atingirá uma ou duas centenas de euros e a caixa da poupança ficará tão cheia que será a altura de pensar em abrir uma conta-poupança, ainda daquelas onde o juro que pagam pelo nosso dinheiro é baixo, mas o que interessa é a atitude,e a liquidez que pode ser necessária para um imprevisto.
Possivelmente concluímos que com estas poupanças ganhámos dois meses de salários. E sendo a poupança um ato de boa vontade e também de disciplina, a conta-poupança vai aumentando e o passo seguinte é seguir recomendações que já aqui fizemos sobre aplicações financeiras.
Mas poupar 1 euro não é apenas a manipulação de dinheiro físico que se coloca na caixa ou no “porquinho”, pode ser também uma atitude em casa. Por exemplo, percorrer a dispensa para ver que produtos estão a aproximar-se do prazo e preparar refeições de forma a envolver esses ingredientes, ou ter na dispensa produtos adquiridos em períodos de desconto, ou ainda aproveitar vouchers de descontos que alguns comerciantes vão fazendo, ou usando o fim de semana para “passeios” em supermercados e fazer comparação de produtos que efetivamente são imprescindíveis para a alimentação básica.
Se se somar estas opções com outras que já avançámos em artigos anteriores, desde procurar fornecedores de telecomunicações, eletricidade ou gás com os melhores preçários, chegamos a poupanças de muitas dezenas de euros no final do mês e centenas de euros no final do ano. Possivelmente concluímos que com estas poupanças ganhámos dois meses de salários. E sendo a poupança um ato de boa vontade e também de disciplina, a conta-poupança vai aumentando e o passo seguinte é seguir recomendações que já aqui fizemos sobre aplicações financeiras. Começamos por depósitos sem risco e vamos passando a aplicações financeiras de rendibilidade superior e de algum risco, estudando plataformas onde se fazem esse tipo de investimentos. O estudo compensa e o investimento não está reservado a determinadas idades. Qualquer altura é boa para começar e pode transformar-se em algo divertido que certamente compensa no longo prazo. Claro que se temos compromissos a nível de dívidas, quer hipotecários, quer de consumo, e teremos de ter a sensibilidade para investir mas, se possível, amortizar algum desses compromissos, até porque geralmente são compromissos que implicam o pagamento de taxas de juro elevadas.
Black Friday
Armadilha ou oportunidade, é a grande questão. O fenómeno do Black Friday pretende transformar determinado dia do ano no período especial de compras, tem raízes históricas, sobretudo nos Estados Unidos, pois a sexta-feira negra passou a ser conhecida dos colapsos económicos, caso do ouro na segunda metade do século XIX, mas também o caos automóvel que se vive depois do Dia de Ação de Graças nos EUA, no dia 26 de novembro e que antecede o Black Friday de 27 de novembro. Entre os europeus transformou-se numa manobra para vender mais com descontos e as grandes empresas de distribuição têm sido os responsáveis por dar vida a esta data mítica.
E se poupar é uma necessidade e ter uma “almofada” para imprevistos é uma obrigação, também é verdade que depois de conquistarmos esse ambicioso plano, podemos aproveitar o desconto por que se esperou o ano inteiro. Geralmente são os gadgets e os eletrodomésticos, para além de equipamento de trabalho que são mais procurados na altura da Black Friday. Por que não aproveitar todas as épocas de saldos ou de fim de estação!
*Esta secção tem o patrocínio do Credibom. Os textos são produzidos pelo Dinheiro Vivo com total independência editorial. Conheça as regras do DN relativas à elaboração de reportagens sobre produtos financeiros.