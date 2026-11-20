Já dissemos em edições anteriores que poupar não tem de ter um valor pré-definido, nem precisamos de ter um calendário para o fazer, mas começar a poupar é que é relevante. Podemos fazê-lo através de um jogo entre os vários elementos da família ou entre um grupo de amigos e ver quem consegue ter a melhor performance no final dos três primeiros meses. Pode também ser um jogo didático e envolvermos as crianças que amealham cêntimos ou são recompensados por uma tarefa bem feita e, cêntimo a cêntimo, o “porquinho” vai enchendo.

Começar a poupar por muito pouco é incentivo, e esse incentivo irá tornar-se um hábito e o hábito chegará à obrigação. Poupar não tem de ser doloroso, mas tem de ser um objetivo para atingir outros objetivos, nomeadamente a independência relativamente ao que se quer fazer. E se “de pequeno é que se torce o pepino”, também é verdade que é de pequenino que se ganha o hábito. E quando não se é pequeno, mas um estudante universitário que espera ter um emprego com uma remuneração digna, o hábito de poupar irá acelerar decisões futuras, nomeadamente a vontade de comprar uma casa ou um carro.

Voltemos à poupança de 1 euro. Como chegamos lá? Pode ser através dos trocos que vão ficando nos bolsos, ou caídos no carro. Juntamos tudo numa caixa e olhamos o que fizemos no final do mês. Ou pode ser os trocos que ficam depois da compra do supermercado. Atirá-los para a caixa da poupança é um hábito que gera dezenas de euros no final do mês. Ou colocar de lado aquilo que se não se gastou no supermercado ao resistir-se à publicidade atraente de determinado chocolate ou de uma comida pré-feita. Poupou-se 10 euros naquele dia e são 10 euros que entram na caixa da poupança.

E por que não deixar de gastar durante uma semana ou um mês. Não é passar fome, mas é não gastar em refeições fora de casa, na compra de roupa ou sapatos, em declinar um convite para o cinema e para uma noite numa discoteca, ou mesmo em declinar um passeio de fim de semana e ficar em casa frente ao ecrã de televisão. Afinal o que irá gastar são mais uns cêntimos de eletricidade e nada mais. Este será um mês onde a poupança atingirá uma ou duas centenas de euros e a caixa da poupança ficará tão cheia que será a altura de pensar em abrir uma conta-poupança, ainda daquelas onde o juro que pagam pelo nosso dinheiro é baixo, mas o que interessa é a atitude,e a liquidez que pode ser necessária para um imprevisto.