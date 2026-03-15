“A tecnologia dos drones tem um potencial para a economia nacional e europeia brutal”

Qual foi o papel dos vossos drones nas tempestades?

Nós trabalhámos sobretudo com a E-Redes, EDP e Proteção Civil. A maior parte do trabalho foi perceber a situação, ou seja, fazer quase uma análise da destruição causada pela tempestade, para serem rapidamente planeadas ações de reparação. Foi uma ação de resposta imediata, que durou cerca de três semanas e na qual chegámos a ter oito equipas alocadas. Continuamos a trabalhar com essas entidades, embora não com a força inicial.

Esta é uma área que claramente vamos trabalhar a nível interno para propor soluções de contingência ao Governo, um plano estratégico para o caso de se voltar a repetir fenómenos idênticos. Na altura, tivemos que ajudar com a prata da casa. Nós tipicamente produzimos drones para projetos que estão planeados. Não temos na nossa posse drones para uma operação destas. O que nós fizemos foi juntar vários tipos de protótipos, tudo o que estava disponível, modificá-los para a configuração que fazia sentido para dar resposta às necessidades e utilizar as equipas que tínhamos ao nosso dispor para esse fim. Mas seria muito útil ter drones preparados para cenários de catástrofe. Acho que era muito importante haver planos para cenários destes.

Os incêndios são um flagelo em Portugal. Já foram chamados para dar apoio com os vossos drones?

Os incêndios são um tema complexo, sobretudo em Portugal. Os drones são um bocado tabu e o planeamento com recurso a outros meios aéreos que envolvam drones em simultâneo ainda não existe. Existe a possibilidade de fazer operações à noite, quando os helicópteros não podem operar, mas os pedidos e autorizações para drones à noite em Portugal são uma dor de cabeça. E em cenários de urgência não se pode estar à espera seis meses por uma autorização. Até agora nunca conseguimos operar em Portugal.

Já fizemos projetos lá fora, de algoritmos de perceção de perímetro e de resposta a incêndios, mas nunca em Portugal. Em vários países europeus já trabalhámos em várias áreas, por exemplo na Alemanha, que supostamente deveria seguir as mesmas diretrizes da União Europeia que nós. Há países europeus muito mais permeáveis a projetos de inovação do que Portugal.

Quais são as vantagens de ter drones a atuar em situações de incêndios?

Há muitos cenários em que podem ajudar. Por exemplo, nós temos um sensor que se coloca no drone, que consegue estabelecer comunicação com quem tiver algum dispositivo móvel e também perceber onde é que se encontram as pessoas. Ou seja, num cenário em que se começa a ter zonas fechadas, conseguimos ter uma percepção de quantas pessoas é que estão numa zona. É também um excelente meio até para dar alertas, para prevenir quando se perde comunicações numa determinada região, para fazer o acompanhamento do incêndio. Existe muito menor risco em fazer isso com um drone do que uma aeronave tripulada.

Nós, até a nível de projetos europeus, já fizemos desenvolvimento de algoritmos com câmaras multiespectrais que permitem fazer um mapeamento durante o incêndio. Ou previamente perceber o risco associado de incêndio numa dada localização. Há projetos mais complexos, que apenas fizemos testes, mas, por exemplo, largar granadas de materiais químicos para extinguir fogos. Um drone podia fazer, de forma automatizada, monitorização de áreas que se considerassem com maior risco e se detetasse um fogo numa fase inicial poderia atuar.

Os drones podem ser uma solução, ou pelo menos um grande apoio, em situações de catástrofe, sejam tempestades ou incêndios. A Beyond Vision conseguiu dar uma resposta à altura no caso das tempestades, sem preparação nenhuma e com drones feitos praticamente com remédios. Haver algo planeado e estruturado fará uma diferença enorme.

O valor acrescentado dos drones da Beyond Vision está no software?

Sim. Nós começámos pelo software e é claramente um fator diferenciador. Nós temos equipas de desenvolvimento de software, robótica e algoritmos para casos concretos. Conseguimos, por exemplo, que um drone seja totalmente autónomo para fazer uma inspeção em postes de média e alta tensão, embora a regulamentação portuguesa muitas vezes não permita que seja operado. Na Alemanha, já o fizemos. O drone fazia toda a inspeção sozinho, detetava problemas na rede e alertava. Em Portugal, trabalhámos com a Brisa em integrações de informação na cloud.

Esse software não funciona só com os nossos drones, funciona em todos os veículos não tripulados. São câmaras no solo e outros sensores que agregam toda a informação. Depois temos os nossos algoritmos que trabalham as informações dos vários sensores, que ficam num único local. E isso facilita a tomada de decisões. As informações podem ser integradas com os sistemas das empresas para fazer gestão de dados. Nós usamos a inteligência artificial em muitas áreas. Para os Emirados, desenvolvemos um algoritmo de inteligência artificial para conseguir analisar em tempo real imagens de muito elevada resolução e fazer deteções, no caso, de animais.

Nós temos o controlo de ponta a ponta das nossas aeronaves. Desde o desenho ou conceptualização da aeronave, à produção e depois a parte de software. Entregamos o produto como um todo final. Conseguimos fazer alterações em vários componentes, na eletrónica ou, se houver necessidade, no software. Temos toda essa capacidade.