A transição não se faz sozinha. Faz-se em ecossistema.

Esta manhã, 16 de novembro, na Universidade Lusíada, a Comissária Europeia Maria Luís Albuquerque colocou a pergunta certa: como transformamos a transição em investimento? Para mim, a resposta cabe numa só palavra: ecossistema.

A Comissária foi clara: o objetivo não é pedir às empresas mais dados, mas dados melhores – fiáveis, comparáveis e úteis para decidir. Subscrevo cada palavra. Durante demasiado tempo, a sustentabilidade foi tratada como um exercício de conformidade: questionários intermináveis, relatórios que poucos leem, informação declarada que raramente é verificada. O resultado é conhecido: esforço a mais, confiança a menos.

Mas dados de qualidade não nascem num relatório isolado. Nascem num ecossistema. Uma grande empresa não se descarboniza sem os seus fornecedores. Um banco não avalia o risco de transição sem conhecer a cadeia de valor que financia. Um investidor não distingue uma transição credível de greenwashing sem evidência que vá além do que cada empresa diz de si própria. A Comissária descreveu a Taxonomia como uma peça de uma máquina muito maior. Eu chamar-lhe-ia ecossistema – e um ecossistema é tão forte quanto o seu elo mais frágil.

Na Europa, e sobretudo em Portugal, esse elo são as PME. Compõem a maior parte do nosso tecido económico e das cadeias de fornecimento, e são também as que menos recursos têm para responder a exigências pensadas para grandes empresas. A proporcionalidade defendida no Omnibus é, por isso, essencial. Mas simplificar a regra não basta: é preciso simplificar o caminho. Evidência verificada uma vez e útil para muitos – para o cliente, o banco, a seguradora e o investidor.

Há outra ideia no discurso que me parece decisiva: a finança sustentável não pode servir apenas quem já chegou ao destino. A nova categoria de transição no SFDR reconhece-o. Só que, para financiar quem está a meio do caminho, é preciso ver esse caminho. Planos, compromissos e progresso real têm de ser observáveis, contínuos e comparáveis. Não uma fotografia anual, mas um sinal vivo. É aqui que a tecnologia, e a inteligência artificial em particular, deve estar ao serviço: não para produzir mais relatórios, mas para transformar informação dispersa em evidência digna de confiança.

Os números mostram que o movimento é real: mais de 1,2 biliões de euros investidos em atividades sustentáveis na UE desde 2021 e cerca de 60 mil milhões em obrigações verdes europeias desde dezembro de 2024. Mas o capital só chega à economia real quando a confiança circula entre todos. E a confiança é uma propriedade do ecossistema, nunca de um ator isolado.

“A divulgação não é o destino. O investimento é”, afirmou a Comissária. Acrescento: a evidência é a ponte. Sem ela, a divulgação fica no papel e o investimento fica na hesitação.

A Europa tem as poupanças, as empresas e as tecnologias, lembrou Maria Luís Albuquerque. Falta ligá-las. É uma responsabilidade partilhada por reguladores, financiadores, grandes empresas, PME, academia e quem constrói tecnologia. Ninguém faz a transição sozinho. Fazemo-la em ecossistema.