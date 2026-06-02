Agências Lift e Evercom fundem-se com o apoio do Core Capital

O anúncio foi feito este terça-feira, 2 de junho, em comunicado enviado às redações. As agências de comunicação Lift (de Salvador da Cunha) e Evercom chegaram a um entendimento e decidiram fundir os negócios, por forma a criar aquela que adjetivam de "uma das primeiras consultoras independentes de comunicação do mercado ibérico".

A estrutura acionista da nova empresa - que ainda não tem nome, mas que deverá ser batizada no decorrer dos próximos meses - manter-se-á como nos moldes atuais, com Salvador da Cunha, Alberte Santos, Ander Serrano, Irene de la Casa e Rita Olmedo como sócios. As duas marcas continuarão, até haver a definição da marca umbrella, a operar com os respetivos nomes em ambos os mercados.

A maioria do capital da sociedade holding continuará, assim, a pertencer aos seus sócios profissionais, estando, no entanto, previsto o alargamento da sociedade a um conjunto de sócios portugueses, entre os quais Ana Catarina Faustino e Rui Pereira, informam ainda.

As duas empresas vão ser geridas pelo Comité Executivo de Partners que, para além dos acionistas, integra os mesmos Ana Catarina Faustino e Rui Pereira.

Salvador da Cunha e Alberte Santos assumem o cargo de Co-CEO, enquanto Ana Catarina Faustino assume a Direção Geral de Portugal, mantendo-se Irene de la Casa na Direção Geral de Espanha. A restante estrutura de Partners em Portugal – Marta Marreiros, Diogo Ferreira da Costa e Gonçalo Boavida — junta-se à estrutura espanhola de direção que conta com Beatriz Doce, Irene Cobo, Sonia Álvarez, Ignacio Colmenero, Ángel Gallego, Asier García e Cristina Cereceda.

Faturação deverá crescer

Juntas, estas duas agências deverão atingir um volume de negócios na ordem dos 20 milhões de euros e contam com mais de 200 trabalhadores em Portugal e Espanha. A Lift, com escritórios em Lisboa, e a Evercom, com presença em Madrid e Barcelona, acreditam que conseguirão, desta forma, potenciar o crescimento do negócios em ambos os países, aproveitando as posições de liderança que ambas as consultoras ocupam, atualmente, em cada um dos mercados.

A apoiar esta operação esteve o fundo de private equity CoreCapital - de Nuno Fernandes Thomaz e Martim Avillez Figueiredo -, que investiu na capitalização do projeto através do CoreConsolida I, referem ainda as consultoras no mesmo comunicado.

A nova holding, na qual estarão integradas Lift e Evercom, define-se como uma agência de comunicação integrada europeia, "líder no mercado ibérico, e com alcance nos cinco continentes, através da sua rede de colaboração internacional IPRN".

Ambas as consultoras contam com três décadas de existência, sendo que a Lift garantiu uma faturação superior a sete milhões de euros, no ano passado, enquanto a Evercom registou 11 milhões em 2025. No portfólio de clientes de ambas as consultoras constam marcas como The Walt Disney Company, Coca-Cola, Sonae Sierra, Lusíadas Saúde, Grupo Teixeira Duarte, Beko, Termomix, Motorola, Estrella Galicia ou a Canon.

"Esta integração nasce da convicção de que os clientes, no âmbito do mercado ibérico, não necessitam apenas de uma oferta integrada de comunicação, mas também de um parceiro único com as mesmas capacidades e experiência nos dois mercados: Espanha e Portugal", explicam os sócios fundadores das duas empresas, Salvador da Cunha e Alberte Santos, no mesmo documento enviado às redações.

"A nossa intenção é, e foi sempre, adaptar as nossas organizações e o nosso percurso profissional àquilo que os clientes nos exigem de forma crescente: um único parceiro de comunicação que otimize a gestão dos seus projetos nos dois mercados e que ajude os seus clientes no processo de internacionalização ibérico".