Alta relojoaria: Rolex continua a ser Golias num mundo com cada vez menos Davides

Responsável por cerca de 34% da quota de mercado, os modelos clássicos da marca continuam não apenas a ser os mais vendidos, mas também os mais procurados pelos amantes de bons relógios. No mercado dos usados, é também uma das marcas mais valiosas, e se bem que haja outras a tentarem fazer-lhe sombra, ainda estão longe de conseguir, sequer, provocar uma beliscadela.

Dados da imprensa especializada referem que a segunda marca mais valiosa no segmento é a Cartier, com um volume de negócios a rondar os 3,7 mil milhões. Menos de metade.

E nem o facto de as novidades apresentadas em 2026 – quando o modelo Oyster celebra 100 anos – não surpreenderem particularmente, retira encanto, importância e clientes à maison. Os modelos vão todos – sobretudo os comemorativos – ter uma elevada procura, afiançam os especialistas, e a Rolex continua a mostrar todo o seu poder até nas feiras de relógios. Presente, como sempre, na Watches and Wonders 2026, a marca tem, como sempre, um dos maiores e mais bem posicionados pavilhões e, também como sempre, uma lista praticamente impossível de integrar para conhecer as novidades.

Ao lado, a Cartier ocupa dois lados do mesmo corredor. Com uma atitude tão ou mais defensiva – no sentido de “nem todos os jornalistas entram nas nossas sessões” – a marca tenta crescer na exclusividade e nesta forma de fazer cada cliente sentir-se muito especial, por ter a oportunidade de tocar numa peça da sua autoria. Sobretudo junto do mercado asiático, onde o posicionamento funciona particularmente bem.