Alta relojoaria vale mais que o PIB do Luxemburgo

Menos Ásia, mais preocupação silenciosa

Mas regressemos à Palexpo, o enorme pavilhão de exposições que recebe o evento internacional todos os anos. Ali, há dois pisos, que se enchem de expositores decorados com pompa e circunstância para receberem não apenas profissionais, mas também o público aficionado da relojoaria e, claro, os embaixadores das marcas - personalidades como o piloto de F1 George Russell, o ator Patrick Dempsey ou Jannik Sinner desfilaram por Genebra perante uma multidão entusiasmada, não apenas por relógios.

Os jornalistas e influenciadores de relógios - outra categoria que surgiu após a pandemia - vindos da Ásia são sempre os que aparecem em maior número. Também são aqueles que mais notar se fazem, com os vários acessórios tecnológicos que trazem consigo para fazer vídeos, lives e dezenas de fotografias em cada expositor por onde passam.

O aumento de número de participantes asiáticos reflete bem a importância daquele mercado para o setor - os jornalistas e influencers viajam a convite da organização, portanto das marcas, que fazem questão de fazer presentes as geografias que contam mais para a atividade.

Este ano, a preocupação era latente, mas silenciosa. Durante os quatro dias em que a Watches and Wonders esteve fechada para profissionais - jornalistas, retalhistas e alguns convidados -, foi visível a redução das comitivas asiáticas e do Médio Oriente. O mais recente conflito que os EUA decidiram começar com o Irão deixou em terra muitos dos que deviam ter passado a semana em Genebra a ver as novidades.

Esta era uma semana particularmente esperada, até porque a Rolex - que continua a navegar vitoriosamente à frente das marcas que mais valorizam - celebra o 100.º aniversário do seu mítico Oyster. Isto significa que há um novo modelo no mercado, que deixou todos os amantes da alta relojoaria ansiosos por conhecer.

O Oyster Perpetual 41 apareceu em versão Rolesor amarelo, uma combinação de ligas representada aqui pela luneta e pela coroa em ouro amarelo, numa caixa e pulseira em aço Oystersteel. Os detalhes em ouro amarelo remetem a elementos de alguns dos primeiros relógios Oyster. A coroa mostra o número “100” em relevo e no mostrador ardósia, a referência “100 years” aparece às 6h00, onde geralmente se lê “Swiss Made”.

Claro que a Watches and Wonders não é apenas Rolex - como, aliás, o Dinheiro Vivo já deu conta -, mas o que é facto é que a marca tem mais de 30% de quota de mercado, e têm sido precisamente o Médio Oriente e a Ásia a garantirem a manutenção deste valor. Mas quando se pergunta se há preocupação devido ao conflito e a uma eventual quebra no consumo, a resposta de todas as marcas é resumida pela da diretora de Inovação e Produto da Vacheron Constantin: “Temos clientes muito fiéis.”

Às mesas que enchem os corredores da feira sentam-se retalhistas, importadores, exportadores em reuniões sucessivas. Cada representante quer levar para o seu mercado a marca mais relevante em cada momento, e os negócios vão-se fechando - adivinhamos - entre comida servida pela Escola de Hotelaria e copos de Veuve Clicquot, o champanhe oficial do evento, disponibilizado em praticamente todos os balcões. Porque, afinal, não se fala de luxo e alta relojoaria sem ser com um vinho à altura, acreditam as marcas.

Certo é que coleções como as apresentadas por casas de luxo como a Van Cleef & Arpels, Hermés ou a Chopard estão de olho precisamente nas geografias situadas mais a Oriente do Velho Continente: mantêm-se os brilhos, os relógios-jóia, as edições altamente exclusivas (podem ir de 1 a 20 modelos) e, no caso de marcas como a Bulgari, os relógios de ouro. Numa altura em que a Europa faz uma viragem para o uso de um luxo menos ostensivo, é de olho noutros clientes que as marcas pensaram o seu 2026, sem antecipar as movimentações da Casa Branca, que baralhariam todas as contas.