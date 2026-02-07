Arcádia: a chocolateira que teve de diversificar para poder sobreviver

É de sorriso no rosto e casaco impermeável vestido que Francisco Bastos entra na loja da Arcádia, em plena Avenida da Boavista, no Porto, para o encontro com o Dinheiro Vivo. Encontramo-nos num dia chuvoso, logo após a passagem da tempestade Kristin - que a norte não causou estragos que não fossem solucionáveis. O CEO da chocolateira nacional, à frente da empresa desde 2019, é também o representante da quarta geração da família proprietária da Arcádia, e apenas o quinto a liderar os destinos de uma das mais acarinhadas marcas nacionais. As línguas de gato, o sortido tradicional, a laranja cristalizada com chocolate, aos quais se juntaram entretanto os chocolates com vinho do Porto ou o chocolate Dubai Style são mostra clara daquilo que a Arcádia tem feito ao longo das suas nove décadas de vida para sobreviver.

“Sendo uma empresa familiar, a Arcádia tem as suas nuances no que toca ao ritmo de crescimento que é possível ser feito de forma responsável”, começa por esclarecer. A empresa “foi passando por alguns momentos de crescimento, seguidos de alguns momentos de absorção do momento desse crescimento anterior. É um bocadinho um crescimento em escadinha, não é?”, nota.

Francisco explica, assim, porque é que a Arcádia saiu da pandemia com mais lojas, maior oferta de produtos e com músculo para fazer face ao período de aumento de preços das matérias-primas que, entretanto, foi provocado pela Guerra na Ucrânia e toda a instabilidade política e económica global. Depois de muitos anos a dedicar-se somente ao chocolate, a Arcádia é hoje, também, produtora e comercializadora de pastelaria e gelados, segmento que já representa uma fatia considerável do seu negócio.

A diversificação é, aliás, uma das palavras de ordem na empresa, seja no que se refere a produtos, seja no próprio modelo de negócio. Nem todas as lojas Arcádia são próprias, mas as que são franqueadas obedecem a regras muito particulares. Aliás, esclarece Francisco, “nós temos nove franquias. Isto é, ajudam-nos a ter uma relação muito próxima com cada parceiro, o que é bom para a marca e é bom para os franqueados, porque também têm muito apoio do ponto de vista da Arcádia”, continua.

Mas a diversificação dos produtos também trouxe um desafio adicional: é que a empresa está, desde 2022, a lidar com o aumento significativo do preço do cacau no mercado internacional - “foi inevitável passarmos, nos últimos dois anos, algum desse aumento para o consumidor final. Mas temo-lo feito de uma forma faseada, para ser menos violento e, anda assim, absorvemos parte desse aumento” -, mas também com a subida do preço do café. “Outro produto muito importante para nós”.

A vantagem? “Vínhamos de um período de crescimento muito grande, antes da pandemia - coincidiu, aliás, com a abertura da loja no Chiado, em Lisboa - e, portanto, estávamos bem capitalizados. Durante a pandemia, continuámos a crescer, a abrir lojas e a produzir. E o que aconteceu foi que, quando as atividades recomeçaram, nós estávamos prontos para responder ao aumento do consumo que, efetivamente, registámos”, nota.