Arménia: o país que tem a adega mais antiga do mundo ainda é um bebé na produção de vinho

Areni Noir, Khangarts, Voskehat, Garan Dmak, …os nomes podem ser difíceis de pronunciar, mas são mais fáceis de beber. As duas primeiras são castas tintas, as segundas são brancas e fazem parte do pequeno grupo de espécies de uvas mais utilizadas e reconhecidas da Arménia. Considerado - ao lado da Geórgia - como o berço da criação dos vinhos, o país orgulha-se de uma História que é feita de invasões, conflitos, saques e muita arte. É na Arménia que se encontra a adega mais antiga do mundo, dentro da Caverna de Areni. Uma prensa, talhas enterradas no chão e sinais de sacrifício associados a rituais da época, revelam a presença de povos que já vinificavam, apesar de não ser propriamente para beber - o vinho era o símbolo do sangue da terra e era nele que eram mergulhadas as vítimas dos sacrifícios de então.
No entanto, só há cerca de dez anos a Arménia parece ter percebido o potencial económico de uma atividade que pratica há milénios. Foi em 2016 que o Governo daquele país, que faz fronteira com o Irão, a Geórgia, o Azerbeijão e a Turquia, decidiu criar a Wine and Vine Foundation. A iniciativa, público-privada, tem como principal objetivo preservar as castas indígenas, promover os vinhos arménios internacionalmente e aumentar o peso do setor no PIB.
Certo é que entre 2016 e 2023, o número de produtores de vinho cresceu de 25 para 150, tendo o investimento no setor, segundo dados do governo, multiplicado por 10 no mesmo período. A diáspora arménia tem um papel absolutamente fundamental no crescimento deste setor, pertencendo a ela grande parte do investimento realizado nos últimos anos. Estima-se, aliás, que atualmente haja cerca de dez milhões de arménios a viver longe do país que lhes dá a nacionalidade - os censos mais recentes mostram, por outro lado, que vivem na Arménia 2,9 milhões de cidadãos. Os êxodos após o genocídio arménio, em 1915, e durante o período soviético (1920-1991), explicam grande parte destes números.
Não é alheia à movimentação da diáspora a escolha dos mercados para onde o país mais exporta. No caso do vinho, a Rússia e os EUA são os dois principais destinos. É precisamente nesses dois países que estão as maiores comunidades arménias fora da Arménia. A Rússia, em particular, tem sido um importante mercado de exportação, naturalmente também devido à história partilhada e visível no centro da capital, Yerevan. É de edifícios da era soviética que se fazem as grandes avenidas da cidade, e é neles que estão alojados alguns dos mais importantes órgãos de soberania do país, nomeadamente os ministérios das Finanças e da Economia e a Procuradoria-Geral da República.
A proximidade geográfica, histórica e cultura coloca a Rússia como uma geografia muito relevante para a economia da Arménia que tenta, ainda assim, procurar novos mercados. Os vinhos daquele país têm, devagar, mas paulatinamente, conquistados consumidores internacionais - são vinhos genericamente elegantes, frescos, equilibrados e com um perfil aromático muito interessantes, sobretudo no que aos tintos diz respeito - mas para chegaram à Europa ainda deverão demorar algum tempo.
Num investimento que terá rondado os dois milhões de euros, o Governo da Arménia levou este ano a Yerevan mais de 300 especialistas internacionais, ao acolher o Concurso Mundial de Bruxelas (CMB), um dos principais concursos internacionais de vinho. O principal objetivo era dar-lhes a conhecer produtores, regiões e referências da Arménia, para alavancar as exportações. Em 2022, a Arménia vendia para o exterior cerca de 12,2 milhões de litros, ou cerca de 36,4 milhões de euros - são estes os dados mais recentes disponibilizados pela Vine and Wine Foundation. Em 2025, e segundo resultados preliminares da Armenian Viticulture and Winemaking Foundation, apesar de o volume exportado ter caído 3,1%, a receita aumentou 12,7%. Isto porque os vinhos arménios estão a colocar-se num mercado mais premium, que lhes permite crescer em valor e conquistar segmentos mais estáveis. Mas, ainda assim, é para a Rússia que seguem 80% dos vinhos arménios, admite a Vine and Wine Foundation, que sinaliza um incremento das exportações para alguns mercados europeus como a Suíça, a Bélgica ou a Alemanha.
O Dinheiro Vivo falou com alguns importadores e distribuidores europeus, durante o CMB, na semana passada, e os problemas apontados eram praticamente os mesmos: os custos de importação para a Europa, e a pequena dimensão da maioria dos produtores, que têm assim pouca oferta para aquilo que alguns mercados necessitam e tornam muito oneroso para o consumidor a opção de uma referência arménia. Mas passos estão a ser dados. As sanções à Rússia, a tensão geopolítica atual e a necessidade de fazer a economia descolar estão a fazer com que o Executivo arménio, em conjunto com entidades privadas, tente criar estratégias que abram novos mercados para os produtores daquele país, que se adjetiva de “a região vinícola mais antiga e mais recente” do mundo. A determinação, aliada a produtores que investem em técnicas inovadoras, entendem o perfil de vinho preferido por cada geografia e estão empenhados em fazer vinhos premium, o que está a animar o setor.
No ano passado, os vinhos arménios conquistaram várias medalhas no CMB (onde todas as provas são às cegas) e surpreenderam os jurados. Este ano, os resultados ainda estão por conhecer - serão revelados no dia 10 de junho - mas uma coisa o Executivo arménio já garantiu: centenas de especialistas do mundo inteiro entendem, agora, como é que este novo ator está a posicionar os seus produtos numa economia incerta, e numa altura em que o consumo de vinho não para de cair, globalmente.
*A jornalista viajou para a Arménia a convite do Concours Mondiale de Bruxelles