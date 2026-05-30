Arménia: o país que tem a adega mais antiga do mundo ainda é um bebé na produção de vinho

Areni Noir, Khangarts, Voskehat, Garan Dmak, …os nomes podem ser difíceis de pronunciar, mas são mais fáceis de beber. As duas primeiras são castas tintas, as segundas são brancas e fazem parte do pequeno grupo de espécies de uvas mais utilizadas e reconhecidas da Arménia. Considerado - ao lado da Geórgia - como o berço da criação dos vinhos, o país orgulha-se de uma História que é feita de invasões, conflitos, saques e muita arte. É na Arménia que se encontra a adega mais antiga do mundo, dentro da Caverna de Areni. Uma prensa, talhas enterradas no chão e sinais de sacrifício associados a rituais da época, revelam a presença de povos que já vinificavam, apesar de não ser propriamente para beber - o vinho era o símbolo do sangue da terra e era nele que eram mergulhadas as vítimas dos sacrifícios de então.

No entanto, só há cerca de dez anos a Arménia parece ter percebido o potencial económico de uma atividade que pratica há milénios. Foi em 2016 que o Governo daquele país, que faz fronteira com o Irão, a Geórgia, o Azerbeijão e a Turquia, decidiu criar a Wine and Vine Foundation. A iniciativa, público-privada, tem como principal objetivo preservar as castas indígenas, promover os vinhos arménios internacionalmente e aumentar o peso do setor no PIB.

Certo é que entre 2016 e 2023, o número de produtores de vinho cresceu de 25 para 150, tendo o investimento no setor, segundo dados do governo, multiplicado por 10 no mesmo período. A diáspora arménia tem um papel absolutamente fundamental no crescimento deste setor, pertencendo a ela grande parte do investimento realizado nos últimos anos. Estima-se, aliás, que atualmente haja cerca de dez milhões de arménios a viver longe do país que lhes dá a nacionalidade - os censos mais recentes mostram, por outro lado, que vivem na Arménia 2,9 milhões de cidadãos. Os êxodos após o genocídio arménio, em 1915, e durante o período soviético (1920-1991), explicam grande parte destes números.

Não é alheia à movimentação da diáspora a escolha dos mercados para onde o país mais exporta. No caso do vinho, a Rússia e os EUA são os dois principais destinos. É precisamente nesses dois países que estão as maiores comunidades arménias fora da Arménia. A Rússia, em particular, tem sido um importante mercado de exportação, naturalmente também devido à história partilhada e visível no centro da capital, Yerevan. É de edifícios da era soviética que se fazem as grandes avenidas da cidade, e é neles que estão alojados alguns dos mais importantes órgãos de soberania do país, nomeadamente os ministérios das Finanças e da Economia e a Procuradoria-Geral da República.