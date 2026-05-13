Audemars Piguet e Swatch lançam relógios de bolso pop em parceria

Uma marca de luxo e uma das mais democráticas da relojoaria passaram as últimas semanas a deixar antever aquela que seria a mais recente parceria entre casas da indústria: o anúncio foi feito esta terça-feira, 12 de maio, e surpreendeu os especialistas, que ainda têm dúvidas sobre os novos lançamentos. A Swatch celebra o Royal Oak da Audemars Piguet com uma coleção de oito relógios de bolso em Bioceramic, em tons alegres e coloridos, e inspirados no Swatch POP.

A Royal Pop é uma “uma inovadora coleção de relógios que combina a ousadia alegre e a provocação positiva com a alta relojoaria”, dizem as marcas em comunicado enviado às redações esta terça-feira ao final da noite. A “coleção inspira-se na Pop Art, um movimento artístico que transforma imagens quotidianas da cultura pop em obras de arte vibrantes, coloridas e enérgicas. A Audemars Piguet e a Swatch decidiram combinar algumas das suas caraterísticas distintivas num inovador relógio de bolso, disponível em oito modelos e concebido para ser usado de várias formas”.