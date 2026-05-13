Audemars Piguet e Swatch lançam relógios de bolso pop em parceria

Uma marca de luxo e uma das mais democráticas da relojoaria passaram as últimas semanas a deixar antever aquela que seria a mais recente parceria entre casas da indústria: o anúncio foi feito esta terça-feira, 12 de maio, e surpreendeu os especialistas, que ainda têm dúvidas sobre os novos lançamentos. A Swatch celebra o Royal Oak da Audemars Piguet com uma coleção de oito relógios de bolso em Bioceramic, em tons alegres e coloridos, e inspirados no Swatch POP.
A Royal Pop é uma “uma inovadora coleção de relógios que combina a ousadia alegre e a provocação positiva com a alta relojoaria”, dizem as marcas em comunicado enviado às redações esta terça-feira ao final da noite. A “coleção inspira-se na Pop Art, um movimento artístico que transforma imagens quotidianas da cultura pop em obras de arte vibrantes, coloridas e enérgicas. A Audemars Piguet e a Swatch decidiram combinar algumas das suas caraterísticas distintivas num inovador relógio de bolso, disponível em oito modelos e concebido para ser usado de várias formas”.
Oito modelos, um por cada lado da luneta octogonal que tornou o Royal Oak num modelo lendário da Audemars Piguet. E o mesmo Royal Oak apresentado em 1972 por Gérald Genta, que revolucionou a relojoaria à época.
A coleção existe em dois estilos: Lépine, com a coroa às 12 horas e mostrador de dois ponteiros, e Savonnette, com a coroa às 3 horas e um pequeno submostrador dos segundos às 6 horas. Seis modelos - Orenji Hachi, Ocho Negro, Blaue Acht, Green Eight, Huit Blanc e Otto Rosso - são Lépine. Os dois restantes - Otg Roz e Làn Ba - são Savonnette.
A grande questão para a indústria é o que ganha uma casa como a Audemars Piguet ao associar-se à Swatch – que também tem feito parcerias com a Omega, marca que pertence ao mesmo grupo económico. No caso dos Moonswatch (OmegaxSwatch), os números são claros: o impacto tem sido positivo para a Swatch, mas as vendas da Omega até têm vindo a cair.
Para a Audemars Piguet, uma empresa familiar desde que foi fundada em 1875, o benefício não é, por isso, óbvio: aproximar a marca de um público mais jovem? Talvez. Mas para uma casa que é reconhecida pela experiência, precisão e pelos seus icónicos modelos, parece um reposicionamento relativamente estranho.
A coleção Audemars Piguet×Swatch vai estar disponível a partir de dia 16 de maio, domingo, e os modelos podem ser comprados apenas em lojas Swatch selecionadas: Em Portugal, a coleção estará disponível apenas em dois lugares: nas lojas Swatch do Centro Colombo e do NorteShopping.