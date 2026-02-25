Barcelona duplica taxa turística para financiar habitação acessível

Quem for passar férias a Barcelona pode contar, a partir de abril, com o pagamento de uma taxa turística de entre 10 e 15 euros por noite, contra os atuais 5 a 7,5 euros, dependendo da categoria do hotel. Os passageiros de cruzeiros continuarão a pagar os 6 euros que pagam atualmente.

Uma parte da receita será utilizada para financiar mais habitação para a população residente.

Outro objetivo, para além da construção de habitação acessível, é a efetiva redução de turistas numa região saturada de turistas, o que tem levado a protestos cada vez mais significativos – alguns até violentos – contra o número excessivo de visitantes, que, segundo a opinião popular, estão a provocar um aumento de preços na habitação devido ao alojamento local. À semelhança, aliás, do que se tem registado noutras cidades, como Lisboa.

Em cima da mesa está ainda, como já tinha sido anunciado pelo governo daquela região autónoma, um plano para proibir todos os alojamentos locais até 2028.

Segundo informações veiculadas pela Reuters, citando o texto aprovado pelas autoridades catalãs, um quarto da receita arrecadada será direcionada para resolver a crise habitacional da cidade.

Antes do anúncio deste aumento do imposto, Barcelona ocupava o 11.º lugar na lista de 2025 da plataforma de alugueres para férias Holidu, atrás de Amesterdão, onde os turistas pagam atualmente 18,45 euros de taxa turística por dia.

Os proprietários de hotéis olham com preocupação para esta medida, temendo que possa afastar muitos dos cerca de 15,8 milhões de turistas que visitam Barcelona todos os anos. A cidade está entre as quatro principais do mundo que recebem congressos, por exemplo e de acordo com o conselho de turismo local, e os participantes não estarão isentos da taxa. “Um dia vão matar a galinha dos ovos de ouro”, referiu um representante hoteleiro à Reuters, mostrando-se contra esta medida.