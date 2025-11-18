Black Friday. Sites falsos aumentam 250%, aponta estudo

Com a chegada da Black Friday, aumentam as tentativas de fraude e phishing, entre outras práticas maliciosas. As réplicas falsas de sites de compras aumentaram 250% em outubro, face a setembro.O número de sites falsos que se fazem passar pela plataforma de e-commerce Amazon cresceu 232%. Ao mesmo tempo, a subida foi de 525% no caso do eBay.Os dados resultam de um estudo da NordVPN, cujas conclusões incluem ainda dados sobre a perceção dos consumidores sobre estes temas. Dois em cada três (68%) não sabem identificar sites de phishing, ou e-mails promocionais falsos.Recorde-se que a Black Friday fica todos os anos marcada por promoções de muitas lojas (online e físicas), pelo que muitos atacantes do espaço digital entram em ação. Em 2024, assinalou-se a 29 de novembro e foi o dia com maior número de compras do ano (seguido pelas vésperas do Natal). Em 2025, será no dia 21, a próxima sexta-feira.Segue-se a Cyber Monday, que se assinala sempre na segunda-feira e que também fica sempre marcada por um grande volume de pagamentos, em particular no comércio online.A cibersegurança continua a estar entre os temas sob maior foco no que diz respeito a tecnologia. São muitas as empresas que desenvolvem capacidades mais avançadas neste âmbito, mas as ferramentas de ataque também estão em constante inovação..Um terço das empresas portuguesas foi alvo de fraude em 2025