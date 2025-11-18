DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Black Friday. Sites falsos aumentam 250%, aponta estudo

Aproxima-se o dia que ficou marcado pelo maior número de compras de 2024. Renovam-se os cuidados a ter com a introdução de dados nos canais digitais, ao mesmo tempo que os atacantes também inovam.
Foto: Unsplash
Publicado a

Com a chegada da Black Friday, aumentam as tentativas de fraude e phishing, entre outras práticas maliciosas. As réplicas falsas de sites de compras aumentaram 250% em outubro, face a setembro.

O número de sites falsos que se fazem passar pela plataforma de e-commerce Amazon cresceu 232%. Ao mesmo tempo, a subida foi de 525% no caso do eBay.

Os dados resultam de um estudo da NordVPN, cujas conclusões incluem ainda dados sobre a perceção dos consumidores sobre estes temas. Dois em cada três (68%) não sabem identificar sites de phishing, ou e-mails promocionais falsos.

Recorde-se que a Black Friday fica todos os anos marcada por promoções de muitas lojas (online e físicas), pelo que muitos atacantes do espaço digital entram em ação. Em 2024, assinalou-se a 29 de novembro e foi o dia com maior número de compras do ano (seguido pelas vésperas do Natal). Em 2025, será no dia 21, a próxima sexta-feira.

Segue-se a Cyber Monday, que se assinala sempre na segunda-feira e que também fica sempre marcada por um grande volume de pagamentos, em particular no comércio online.

A cibersegurança continua a estar entre os temas sob maior foco no que diz respeito a tecnologia. São muitas as empresas que desenvolvem capacidades mais avançadas neste âmbito, mas as ferramentas de ataque também estão em constante inovação.

