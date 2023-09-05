As ações da Jerónimo Martins seguem a cair 3,04% na bolsa de Lisboa, no dia em que foi anunciado que a dona do Pingo Doce deve ao Estado 32 milhões de euros pela taxa de segurança alimentar..Pelas 13h32, as ações da Jerónimo Martins estavam a cair 3,04% para 22,32 euros..Pouco após a abertura da bolsa, os títulos da empresa apresentavam uma quebra de 4,08%..O Jornal de Negócios noticia esta terça-feira que a Jerónimo Martins acumula "uma dívida superior a 32 milhões de euros ao Estado a título do pagamento da chamada taxa de segurança alimentar, cobrada a grandes superfícies de comércio alimentar, a qual tem vindo a impugnar sucessivamente junto dos tribunais desde que foi imposta há mais de dez anos"..A taxa é, atualmente, de sete euros por metro quadrado (m2), permanecendo inalterada há 11 anos.