Bolsa de Lisboa abre a cair 0,28%

A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,28% para os 6.187,65 pontos..Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão em alta, com o índice PSI a avançar 0,84% para 6.204,73 pontos, continuando a subir há oito sessões consecutivas..Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 15 subiram e só a Ibersol desceu (-0,30% para 6,74 euros)..No resto da Europa, Londres subiu 1,72%, Milão 1,21%, Madrid 0,96%, Frankfurt 0,88% e Paris 0,67%.