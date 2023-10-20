Bolsa de Lisboa abre a cair 0,39%

A Bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,39% para os 6087,66 pontos..Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão em baixa, alinhada com as principais praças europeias, tendo o índice PSI descido 0,58% para 6111,28 pontos..Das 16 cotadas que integram o referido índice, três ficaram em alta, 11 em baixa e duas inalteradas..As principais bolsas europeias fecharam em baixa, num contexto de tensão geopolítica no Médio Oriente. Milão perdeu 1,38%, Londres 1,17%, Madrid 0,72%, Paris 0,64% e Frankfurt desceu 0,33%.