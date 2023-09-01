Bolsa de Lisboa abre a subir 0,08%

A Bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,08% para os 6.178,63 pontos..Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, tendo o seu principal índice (PSI) recuado 0,25% para 6.173,99 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias..Das 16 cotadas que integram o PSI, seis ficaram em alta, nove em baixa e uma terminou a sessão inalterada..As principais bolsas europeias também encerraram quase todas no vermelho. Paris caiu 0,65%, Madrid 0,47%, Londres 0,46% e Milão 0,29%, tendo a bolsa de Frankfurt registado uma subida de 0,35%.