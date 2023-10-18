Bolsa de Lisboa abre a subir 0,10%

A Bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo esta quarta-feira, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,10% para os 6 150,13 pontos..Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou positiva, tendo o seu principal índice (PSI) avançado 0,45% para 6.144,03 pontos, com a Semapa a liderar as subidas..Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, sete desceram e uma ficou inalterada (Jerónimo Martins)..No resto da Europa, Londres subiu 0,58%, Madrid 0,12%, Paris 0,11%, Frankfurt 0,09% e Milão caiu 0,09%.