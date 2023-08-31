DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bolsa de Lisboa abre a subir 0,14%

Bolsa de Lisboa tinha encerrado ontem em baixa, com o índice PSI cair 0,24% e a EDP a liderar as descidas.
A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,14% para os 6.198,60 pontos.

Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI cair 0,24% para 6.189,74 pontos, com o grupo EDP a liderar as descidas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, oito terminaram a sessão em alta, sete em baixa e uma ficou inalterada.

As principais bolsas europeias dividiram-se entre descidas e pequenas subidas. Londres subiu 0,12% e Milão 0,09%, mas Madrid perdeu 0,31%, Frankfurt 0,24% e Paris 0,12%.

