Bolsa de Lisboa abre a subir 0,14%

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno positivo, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,14% para os 6.198,60 pontos..Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI cair 0,24% para 6.189,74 pontos, com o grupo EDP a liderar as descidas..Das 16 cotadas que integram o PSI, oito terminaram a sessão em alta, sete em baixa e uma ficou inalterada..As principais bolsas europeias dividiram-se entre descidas e pequenas subidas. Londres subiu 0,12% e Milão 0,09%, mas Madrid perdeu 0,31%, Frankfurt 0,24% e Paris 0,12%.