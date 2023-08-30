Bolsa de Lisboa cai 0,39% com EDP Renováveis recuar 3,5% e a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira a negociar com o índice PSI a cair 0,39% para 6.180,26 pontos, com a EDP Renováveis a recuar 3,5% e a liderar as perdas..Pelas 09h (hora de Lisboa), das 16 cotadas no principal índice bolsista português, sete subiam sete desciam e duas mantinham-se inalteradas, a Corticeira Amorim e a Ibersol, respetivamente, nos 10,06 euros e 6,74 euros, com o mercado nacional a negociar em queda ao invés das suas congéneres europeias..As ações da EDP Renováveis perdiam 3,5% para 17,10 euros, os papéis da EDP recuavam 2,34% para 4,26 euros e os títulos da Greenvolt afundavam 1,34% para 6,25 euros..A negociar abaixo de 1%, seguiam a REN a perder 0,6% para 2,47 euros, a Altri a cair 0,57% para 4,52 euros e a Jerónimo Martins a deslizar 0,42% para 23,76 euros..A Semapa, por sua vez, caía 0,30% para 13,38 euros..Em contraciclo seguiam a Mota-Engil a recuperar 1,65% para 2,77 euros, o BCP a avançar 1,49% para 0,26 euros e a Galp a subir 0,28% para 12, 62 euros..A holding Sonae valorizava 0,21% para 0,97 euros, enquanto a Navigator recuperava 0,18% para 3,38 euros..Os CTT negociavam a subir uns ligeiros 0,15% para 3,40 euros e a NOS avançava 0,06% para 10,06 euros..Os investidores vão estar hoje atentos aos dados sobre o crescimento económico dos Estados Unidos para determinarem melhor a "resiliência da economia" face às elevadas taxas de juro, bem como a olharem para a confiança dos consumidores da zona euro..Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) divulga na quinta-feira as atas da reunião de política monetária de julho, o que merecerá também o interesse por parte dos investidores, entre outros assuntos e indicadores económicos..No âmbito cambial, o euro desvalorizou 0,1% para 1,0865 dólares..O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu dois pontos base para 4,14%, enquanto o preço do barril de petróleo Brent subiu 0,5%, para 85,90 dólares.