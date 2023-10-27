DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar ganhos, a subir mais de 2%

A bolsa de Lisboa estava em alta esta sexta-feira, com as ações da Galp a subirem 2,20% para 14,63 euros.

Cerca das 10h15 em Lisboa, o PSI avançava 0,70% para 6 228,44 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a subirem, seis a descer e um a manter (Jerónimo Martins em 22,08 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as do BCP, Mota Engil e NOS, que se valorizavam 1,31% para 0,29 euros, 0,84% para 3,01 euros e 0,70% para 3,45 euros, respetivamente.

As ações da Navigator, CTT e Corticeira Amorim subiam 0,66% para 3,68 euros, 0,57% para 3,54 euros e 0,44% para 9,19 euros.

Também a avançar estavam as ações da Sonae e da Altri, que se valorizavam 0,38% para 0,93 e 0,31% para 4,48 euros.

Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis, REN e Ibersol desciam 0,44% para 14,68 euros, 0,42% para 2,43 euros e 0,30% para 6,66 euros.

As ações da Semapa, Greenvolt e EDP baixavam 0,29% para 13,60 euros, 0,24% para 6,13 euros e 0,05% para 3,83 euros.

As principais bolsas europeias estavam em alta esta sexta-feira, pendentes de mais resultados empresariais e do conflito do Médio Oriente.

As bolsas terminaram a vermelho na quinta-feira, numa sessão durante a qual o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas em 4,5%.

Do outro lado do Atlântico, Wall Street também fechou em baixa, sobretudo o Nasdaq, afetado uma vez mais pelos resultados dececionantes de grandes tecnológicas.

No entanto, a sessão foi marcada pelo valor do Produto Interno Bruto dos EUA, que no terceiro trimestre cresceu 1,2% em cadeia e 4,9% em termos homólogos, indicando que a principal economia do mundo está a deixar para trás o abrandamento do segundo trimestre do ano.

O crescimento de 1,2% do PIB demonstrou, segundo os especialistas da XTB, "a força da economia americana" e "alimentou o debate sobre um novo aumento das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA (Fed), que se reúne na próxima semana".

Entretanto, no mercado obrigacionista, os juros das obrigações dos EUA a 10 anos estava em 4,877% e o das alemãs em 2,851%.

Hoje na Europa foram publicados os valores do PIB de Espanha e a confiança empresarial de Itália.

A economia espanhola registou uma moderação no terceiro trimestre e cresceu 0,3%, menos uma décima de ponto percentual do que nos três meses anteriores, publicou o instituto nacional de estatística espanhol (INE).

E isto, enquanto se aguardam as tensões no Médio Oriente, depois de os EUA terem atacado alvos ligados ao Irão na Síria, o que faz temer um alargamento do conflito e aumenta o preço do petróleo, que no caso do Brent, está a subir 1,59%, para 89,39 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou na quinta-feira a cotar-se a 89,23 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres.

A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0563 dólares, contra 1,0528 dólares na quinta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.

