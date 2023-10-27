Bolsa de Lisboa em alta com Galp a liderar ganhos, a subir mais de 2%

A bolsa de Lisboa estava em alta esta sexta-feira, com as ações da Galp a subirem 2,20% para 14,63 euros..Cerca das 10h15 em Lisboa, o PSI avançava 0,70% para 6 228,44 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a subirem, seis a descer e um a manter (Jerónimo Martins em 22,08 euros)..Às ações da Galp seguiam-se as do BCP, Mota Engil e NOS, que se valorizavam 1,31% para 0,29 euros, 0,84% para 3,01 euros e 0,70% para 3,45 euros, respetivamente..As ações da Navigator, CTT e Corticeira Amorim subiam 0,66% para 3,68 euros, 0,57% para 3,54 euros e 0,44% para 9,19 euros..Também a avançar estavam as ações da Sonae e da Altri, que se valorizavam 0,38% para 0,93 e 0,31% para 4,48 euros..Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis, REN e Ibersol desciam 0,44% para 14,68 euros, 0,42% para 2,43 euros e 0,30% para 6,66 euros..As ações da Semapa, Greenvolt e EDP baixavam 0,29% para 13,60 euros, 0,24% para 6,13 euros e 0,05% para 3,83 euros..As principais bolsas europeias estavam em alta esta sexta-feira, pendentes de mais resultados empresariais e do conflito do Médio Oriente..As bolsas terminaram a vermelho na quinta-feira, numa sessão durante a qual o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas em 4,5%..Do outro lado do Atlântico, Wall Street também fechou em baixa, sobretudo o Nasdaq, afetado uma vez mais pelos resultados dececionantes de grandes tecnológicas..No entanto, a sessão foi marcada pelo valor do Produto Interno Bruto dos EUA, que no terceiro trimestre cresceu 1,2% em cadeia e 4,9% em termos homólogos, indicando que a principal economia do mundo está a deixar para trás o abrandamento do segundo trimestre do ano..O crescimento de 1,2% do PIB demonstrou, segundo os especialistas da XTB, "a força da economia americana" e "alimentou o debate sobre um novo aumento das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA (Fed), que se reúne na próxima semana"..Entretanto, no mercado obrigacionista, os juros das obrigações dos EUA a 10 anos estava em 4,877% e o das alemãs em 2,851%..Hoje na Europa foram publicados os valores do PIB de Espanha e a confiança empresarial de Itália..A economia espanhola registou uma moderação no terceiro trimestre e cresceu 0,3%, menos uma décima de ponto percentual do que nos três meses anteriores, publicou o instituto nacional de estatística espanhol (INE)..E isto, enquanto se aguardam as tensões no Médio Oriente, depois de os EUA terem atacado alvos ligados ao Irão na Síria, o que faz temer um alargamento do conflito e aumenta o preço do petróleo, que no caso do Brent, está a subir 1,59%, para 89,39 dólares..O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou na quinta-feira a cotar-se a 89,23 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres..A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0563 dólares, contra 1,0528 dólares na quinta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.