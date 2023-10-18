DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bolsa de Lisboa em alta com Jerónimo Martins a subir mais de 2,5%

Em sentido contrário, as ações da Navigator, Mota-Engil e EDP Renováveis desciam 1,94% para 3,74 euros, 0,84% para 2,94 euros e 0,65% para 14,48 euros.
A bolsa de Lisboa estava a subir esta quarta-feira, a manter a tendência de abertura, com as ações da Jerónimo Martins a subirem 2,59% para 20,56 euros.

Cerca das 09h25 em Lisboa, o PSI subia 0,17% para 6 154,30 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a subir, cinco a descer e dois a manter (Corticeira Amorim em 9,24 euros e REN em 2,43 euros).

Às ações da Jerónimo Martins seguiam-se as da Greenvolt, CTT e BCP, que avançavam 1,59% para 5,74 euros, 0,72% para 3,49 euros e 0,49% para 0,29 euros.

As ações da Sonae, NOS e Ibersol subiam 0,43% para 0,93 euros, 0,35% para 3,47 euros e 0,30% para 6,76 euros.

Também a subir estavam as ações da Semapa e Galp, designadamente 0,29% para 13,94 euros e 0,17% para 14,70 euros.

Em sentido contrário, as ações da Navigator, Mota-Engil e EDP Renováveis desciam 1,94% para 3,74 euros, 0,84% para 2,94 euros e 0,65% para 14,48 euros.

As ações da EDP e da Altri baixavam 0,42% para 3,76 euros e 0,13% para 4,56 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam em baixa, num dia em que os preços do petróleo voltaram a subir, impulsionados pelo conflito no Médio Oriente.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 1,3% em termos trimestrais entre julho e setembro, de acordo com dados oficiais divulgados hoje, embora o setor imobiliário continue a ser um entrave.

Esta quarta-feira, nos EUA, a Reserva Federal divulga o seu "Livro Bege" sobre as perspetivas económicas, que será utilizado para preparar a reunião da Fed de 01 de novembro, da qual é improvável que resulte uma nova subida das taxas.

Já se sabe que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido se manteve inalterado em setembro, em 6,7%, sem alterações em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo ONS (Office for National Statistics).

O destaque da agenda macroeconómica do dia vai para os dados da inflação da zona euro, uma referência interessante para saber o avanço de setembro e para o que o BCE e a sua presidente, Christine Lagarde, poderão decidir.

No mercado da dívida, a taxa de juro das obrigações alemãs de longo prazo, consideradas as mais seguras, sobe para 2,898%.

Os preços do petróleo voltaram a subir hoje, pressionados pelo aumento da tensão no Médio Oriente após o bombardeamento de terça-feira de um hospital em Gaza, que causou centenas de mortos, com acusações entre Israel e o Hamas sobre a responsabilidade do mesmo.

O Brent, a referência na Europa, está a subir 1,66% para 91,38 dólares, contra 89,90 dólares na terça-feira, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, está a subir 1,83% para 88,25 dólares, antes da abertura oficial do mercado.

Assim, os investidores refugiam-se no ouro, que sobe 0,77% para 1.950 dólares a onça.

A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0572 dólares, contra 1,0580 dólares na terça-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.

