Bolsa de Lisboa em alta com Jerónimo Martins a subir mais de 2,5%

A bolsa de Lisboa estava a subir esta quarta-feira, a manter a tendência de abertura, com as ações da Jerónimo Martins a subirem 2,59% para 20,56 euros..Cerca das 09h25 em Lisboa, o PSI subia 0,17% para 6 154,30 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a subir, cinco a descer e dois a manter (Corticeira Amorim em 9,24 euros e REN em 2,43 euros)..Às ações da Jerónimo Martins seguiam-se as da Greenvolt, CTT e BCP, que avançavam 1,59% para 5,74 euros, 0,72% para 3,49 euros e 0,49% para 0,29 euros..As ações da Sonae, NOS e Ibersol subiam 0,43% para 0,93 euros, 0,35% para 3,47 euros e 0,30% para 6,76 euros..Também a subir estavam as ações da Semapa e Galp, designadamente 0,29% para 13,94 euros e 0,17% para 14,70 euros..Em sentido contrário, as ações da Navigator, Mota-Engil e EDP Renováveis desciam 1,94% para 3,74 euros, 0,84% para 2,94 euros e 0,65% para 14,48 euros..As ações da EDP e da Altri baixavam 0,42% para 3,76 euros e 0,13% para 4,56 euros..Na Europa, as principais bolsas estavam em baixa, num dia em que os preços do petróleo voltaram a subir, impulsionados pelo conflito no Médio Oriente..O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 1,3% em termos trimestrais entre julho e setembro, de acordo com dados oficiais divulgados hoje, embora o setor imobiliário continue a ser um entrave..Esta quarta-feira, nos EUA, a Reserva Federal divulga o seu "Livro Bege" sobre as perspetivas económicas, que será utilizado para preparar a reunião da Fed de 01 de novembro, da qual é improvável que resulte uma nova subida das taxas..Já se sabe que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido se manteve inalterado em setembro, em 6,7%, sem alterações em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo ONS (Office for National Statistics)..O destaque da agenda macroeconómica do dia vai para os dados da inflação da zona euro, uma referência interessante para saber o avanço de setembro e para o que o BCE e a sua presidente, Christine Lagarde, poderão decidir..No mercado da dívida, a taxa de juro das obrigações alemãs de longo prazo, consideradas as mais seguras, sobe para 2,898%..Os preços do petróleo voltaram a subir hoje, pressionados pelo aumento da tensão no Médio Oriente após o bombardeamento de terça-feira de um hospital em Gaza, que causou centenas de mortos, com acusações entre Israel e o Hamas sobre a responsabilidade do mesmo..O Brent, a referência na Europa, está a subir 1,66% para 91,38 dólares, contra 89,90 dólares na terça-feira, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, está a subir 1,83% para 88,25 dólares, antes da abertura oficial do mercado..Assim, os investidores refugiam-se no ouro, que sobe 0,77% para 1.950 dólares a onça..A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0572 dólares, contra 1,0580 dólares na terça-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.