Bolsa de Lisboa em baixa com Altri a cair mais de 4%

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira a cair, a manter a tendência de abertura, com as ações da Altri a liderarem as perdas, a descerem 4,19% para 4,34 euros..Cerca das 09h35 em Lisboa, o PSI recuava 1,14% para 6.077,01 pontos, com a cotação de 13 'papéis' a descer, dois a subir e um a manter (Corticeira Amorim em 9,24 euros)..Às ações da Altri seguiam-se as da Navigator e Mota-Engil, que baixavam 3,16% para 3,61 euros e 2,88% para 2,87 euros..As ações da Galp, BCP e Semapa desciam 1,66% para 14,54 euros, 1,52% para 0,28 euros e 1,16% para 13,68 euros..Os 'papéis' dos CTT e da Sonae avançavam 1,15% para 3,45 euros e 1,08% para 0,92 euros..Também a subir estavam as ações da Ibersol, NOS e EDP, designadamente 0,87% para 6,82 euros, 0,64% para 3,44 euros e 0,48% para 3,74 euros..As outras duas ações que subiam eram as da Jerónimo Martins e EDP Renováveis, designadamente 0,19% para 20,56 euros e 0,17% para 14,29 euros..Em sentido contrário, as ações da Greenvolt e da REN subiam 0,67% para 6,01 euros e 0,41% para 2,42 euros..Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em baixa, pressionadas pela subida das taxas de juro das dívidas soberanas, num contexto de tensão crescente entre Israel e o Hamas..As bolsas europeias voltaram hoje a cair com força, depois do aumento da tensão no Médio Oriente, que fez subir os preços do petróleo e levou os investidores a divergir para ativos de refúgio, como as dívidas soberanas e o ouro..O Brent, petróleo de referência na Europa, que na quarta-feira subiu mais de 1%, desce 0,31% a esta hora para 91,23 dólares, contra 91,50 dólares na sessão anterior..O ouro, que na véspera tinha subido para mais de 1.960 dólares por onça, desce hoje para 1.950 dólares..Por outro lado, os juros das dívidas mantêm-se em alta, num dia em que o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, poderá dar algumas pistas sobre as decisões relativas às taxas de juro que serão tomadas na reunião de 1 de novembro..O rendimento das obrigações alemãs a 10 anos subiu para 2,944%..Nos Estados Unidos, o rendimento das obrigações a 10 anos, que na quarta-feira ultrapassou 4,9%, o que não acontecia desde 2007, prolongou a subida para 4,952%..Afetada pela subida das taxas de rendibilidade das obrigações, a bolsa de Wall Street fechou na quarta-feira 'no vermelho', com o Dow Jones a fechar a descer 0,98% para 33.665,08 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022..O Nasdaq terminou a recuar 1,62% para 13.314,30 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021..Entre os dados macroeconómicos a divulgar hoje, destacam-se o inquérito às empresas em França, a balança comercial espanhola, bem como a balança corrente em Portugal e na zona euro e os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA..A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0543 dólares, contra 1,0537 dólares na quarta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.