Bolsa de Lisboa em baixa com CTT a cair 1,53%

A bolsa de Lisboa estava em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações dos CTT a liderarem as perdas, já que recuavam 1,53% para 3,55 euros..Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI invertia a tendência da abertura e recuava 0,18% para 6.390,58 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a descer, seis a subir e um a manter (Ibersol em 6,70 euros)..Às ações dos CTT seguiam-se as da Mota-Engil, BCP e Sonae, que se desvalorizavam 1,41% para 3,15 euros, 0,85% para 0,29 euros e 0,84% para 0,95 euros..As ações da EDP Renováveis, NOS e REN também baixavam, designadamente 0,51% para 16,51 euros, 0,23% para 3,53 euros e 0,20% para 2,48 euros..As ações da Corticeira Amorim desciam 0,11% para 9,11 euros..Em sentido contrário, as ações da Altri, Greenvolt e EDP eram as que mais subiam, respetivamente 0,87% para 4,64 euros, 0,77% para 6,55 euros e 0,57% para 4,24 euros..As ações da Jerónimo Martins, Navigator e Galp avançavam 0,53% para 22,56 euros, 0,37% para 3,77 euros e 0,11% para 14,07 euros..As principais bolsas europeias estavam hoje a inverter a tendência de alta na abertura, com os investidores à espera de vários indicadores macroeconómicos. A bolsa de Wall Street terminou em alta na sexta-feira, uma sessão marcada pela divulgação do relatório de emprego de outubro nos EUA, que revelou um abrandamento na criação de emprego, dando aos consumidores confiança na eficácia da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed)..Neste contexto, os mercados asiáticos reproduziram a tendência de subida da bolsa de Wall Street nas primeiras horas desta manhã..A esta hora, os futuros dos principais índices de Wall Street apontam para uma abertura em alta ligeira da sessão de hoje..No plano macroeconómico, os únicos destaques do dia são a divulgação dos PMI de serviços de vários países europeus e da zona euro no seu conjunto, bem como das encomendas às fábricas alemãs em setembro..No mercado da dívida, o rendimento das obrigações a 10 anos nos EUA subia ligeiramente para 4,59% e o da Alemanha para 2,645%..À margem da agenda económica, o mercado continua a acompanhar as tensões no Médio Oriente..O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2024 abriu hoje a subir para 85,85 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 84,89 dólares na sexta-feira..A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0747 dólares, contra 1,0731 dólares na sexta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.