Bolsa de Lisboa em baixa com Mota-Engil a cair mais de 2%

A bolsa de Lisboa estava hoje em baixa, a manter a tendência de abertura, com 15 das 16 ações do PSI a caírem, lideradas pelas da Mota-Engil, que desciam 2,22% para 2,87 euros..Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI recuava 0,61% para 6.073,67 pontos, com a cotação de 15 'papéis' a descer e um a manter (REN em 2,42 euros)..Às ações da Mota-Engil seguiam-se as da EDP Renováveis, BCP e Semapa, que baixavam 1,40% para 14,11 euros, 1,35% para 0,28 euros e 0,88% para 13,58 euros..As ações da NOS, EDP E Jerónimo Martins desciam 0,75% para 3,42 euros, também 0,75% para 3,73 euros e 0,68% para 20,46 euros..Os 'papéis' da Sonae, Altri e Galp recuavam 0,65% para 0,91 euros, 0,50% para 4,38 euros e 0,48% para 14,60 euros..Também a cair estavam as ações da Navigator, CTT e Corticeira Amorim, designadamente 0,44% para 3,58 euros, 0,43% para 3,43 euros e também 0,43% para 9,16 euros..As outras duas ações que desciam de cotação eram as da Ibersol e Greenvolt, 0,29% para 6,86 euros e 0,25% para 6,07 euros..Na Europa, as principais bolsas abriram hoje em forte baixa, num contexto de incerteza geopolítica, de taxas de juro elevadas e de resultados dececionantes das empresas..A pressão sobre as taxas de juro das dívidas soberanas aumentou na quinta-feira, depois de o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, ter aberto a porta a novas subidas das taxas e insistido que estas se manterão elevadas durante mais tempo. A "yield" da obrigação norte-americana a 10 anos subiu na quinta-feira para máximos de 2007..As bolsas voltaram hoje a cair com força, depois do aumento da tensão no Médio Oriente, que continuou a fazer subir os preços do petróleo e leva os investidores a divergir para ativos de refúgio, como as dívidas soberanas e o ouro..O Brent, petróleo de referência na Europa, que na quinta-feira fechou a 92,38 dólares, estava a ser negociado a esta hora a 92,98 dólares..Os juros das dívidas mantêm-se em alta..A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0572 dólares, contra 1,0597 dólares na quinta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.