Bolsa de Lisboa fecha em alta apoiada por ganhos do banco BCP

A bolsa de Lisboa fechou nesta quarta-feira em alta pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI a avançar 1,06% para 6.323,35 pontos, apoiado pelo banco BCP que se destacou a subir mais de 3%..Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 ficaram em alta, duas inalteradas e três em baixa..O BCP destacou-se a subir 3,63% para 0,30 euros por ação. Na segunda-feira, o banco apresentou lucros de 650,7 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais de sete vezes do que no mesmo período de 2022..A segunda cotada que mais se valorizou foi a Jerónimo Martins, a avançar 1,38% para 22,08 euros..A Mota-Engil subiu 1,14% para 3,11 euros..Com ganhos abaixo de 1% ficaram a NOS (0,87% para 3,48 euros) e as energéticas Galp (0,70% para 14,31 euros), EDP Renováveis (0,66% para 15,29 euros), EDP (0,58% para 3,99 euros) e Greenvolt (0,55% para 6,34 euros). Ainda em positivo fecharam Sonae (0,48% para 0,93 euros), Ibersol (0,30% para 6,72 euros) e Semapa (0,15% para 13,38 euros)..REN e Navigator ficaram inalteradas nos 2,46 euros e 3,76 euros, respetivamente..Em sentido contrário, desvalorizaram hoje as ações da Corticeira Amorim (-0,65% para 9,11 euros), dos CTT (-0,42% para 3,59 euros) e da Altri (-0,31% para 4,55 euros)..A Europa também fechou positiva, Milão subiu 0,88%, Paris 0,68%, Frankfurt 0,76%, Madrid 0,64% e Londres 0,28%..Os mercados estão hoje expectantes com a decisão de política monetária que sairá da reunião da Reserva Federal (FED) norte-americana que arrancou na terça-feira e termina hoje..Os investidores esperam que o banco central dos Estados Unidos mantenha as taxas sem alterações, mas não pode descartar-se uma surpresa, uma vez que a economia americana permanece sólida e a inflação persiste, e estarão atentos a possíveis pistas para as próximas decisões, durante o discurso do presidente da FED, Jerome Powell.