DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Bolsa de Lisboa fecha em alta apoiada por ganhos do banco BCP

Em dia feriado, das 16 cotadas do índice PSI, 11 ficaram em alta, duas inalteradas e três em baixa
Publicado a

A bolsa de Lisboa fechou nesta quarta-feira em alta pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI a avançar 1,06% para 6.323,35 pontos, apoiado pelo banco BCP que se destacou a subir mais de 3%.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 ficaram em alta, duas inalteradas e três em baixa.

O BCP destacou-se a subir 3,63% para 0,30 euros por ação. Na segunda-feira, o banco apresentou lucros de 650,7 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais de sete vezes do que no mesmo período de 2022.

A segunda cotada que mais se valorizou foi a Jerónimo Martins, a avançar 1,38% para 22,08 euros.

A Mota-Engil subiu 1,14% para 3,11 euros.

Com ganhos abaixo de 1% ficaram a NOS (0,87% para 3,48 euros) e as energéticas Galp (0,70% para 14,31 euros), EDP Renováveis (0,66% para 15,29 euros), EDP (0,58% para 3,99 euros) e Greenvolt (0,55% para 6,34 euros). Ainda em positivo fecharam Sonae (0,48% para 0,93 euros), Ibersol (0,30% para 6,72 euros) e Semapa (0,15% para 13,38 euros).

REN e Navigator ficaram inalteradas nos 2,46 euros e 3,76 euros, respetivamente.

Em sentido contrário, desvalorizaram hoje as ações da Corticeira Amorim (-0,65% para 9,11 euros), dos CTT (-0,42% para 3,59 euros) e da Altri (-0,31% para 4,55 euros).

A Europa também fechou positiva, Milão subiu 0,88%, Paris 0,68%, Frankfurt 0,76%, Madrid 0,64% e Londres 0,28%.

Os mercados estão hoje expectantes com a decisão de política monetária que sairá da reunião da Reserva Federal (FED) norte-americana que arrancou na terça-feira e termina hoje.

Os investidores esperam que o banco central dos Estados Unidos mantenha as taxas sem alterações, mas não pode descartar-se uma surpresa, uma vez que a economia americana permanece sólida e a inflação persiste, e estarão atentos a possíveis pistas para as próximas decisões, durante o discurso do presidente da FED, Jerome Powell.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt