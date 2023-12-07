Bolsa de Lisboa mantém-se no 'vermelho' com BCP a perder 3,74%

A bolsa de Lisboa estava em baixa esta quinta-feira, com o PSI a recuar 0,99%, num início de sessão marcado pelo recuo de 3,74% do BCP e por apenas um 'papel' positivo..Cerca das 9.10 horas em Lisboa, o PSI mantinha a tendência de abertura e perdia 0,99%, para 6.544,30 pontos, com 13 'papéis' em baixa, um em alta e dois inalterados face à abertura (Greenvolt, nos 7,22 euros, e REN, nos 2,44 euros)..Às ações do BCP (0,31 euros), seguiam-se as da Mota-Engil, que perdia 1,48% e se cifrava em 4,00 euros por ação, contra uma subida de 5,18% na quarta-feira -- sessão após o anúncio da adjudicação da obra para a expansão da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa..Com perdas inferiores a 1,00%, estavam Jerónimo Martins, EDP Renováveis e CTT, que recuavam, respetivamente, 0,85%, 0,77% e 0,71%, para 23,42 euros, 17,47 euros e 3,51 euros..A NOS perdia 0,54%, para 3,34 euros, ao passo que Altri e Sonae desvalorizavam 0,50%, para 4,75 euros, e 0,43%, para 0,92 euros..No 'vermelho' estavam ainda Navigator (-0,38%, para 3,72 euros), Galp (-0,37%, para 13,36 euros), Ibersol (-0,30%, para 6,70 euros), EDP (-0,22%, para 4,49 euros) e Corticeira Amorim (-0,11%, para 9,06 euros)..Em sentido inverso, a Semapa era a única que se valorizava ao fim de pouco mais de uma hora, ao ganhar 0,30%, para 13,48 euros..As principais bolsas europeias estavam hoje a recuar, prolongando o receio de um arrefecimento da economia num dia em que são publicados diversos indicadores macroeconómicos no continente..O dia de hoje é marcado pela publicação de vários indicadores macroeconómicos europeus e internacionais, em particular referentes à indústria (Alemanha e Itália), ao comércio externo (França) ou à evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da zona Euro..A bolsa nova-iorquina encerrou na quarta-feira em baixa, depois de ter começado com ganhos graças a notícias sobre o emprego consideradas boas, a ceder a receios de a economia arrefecer mais do que o esperado..Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,19%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,58% e o alargado S&P500 perdeu 0,39%..O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2024 abriu hoje a cotar-se a 74,89 dólares, contra 77,33 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres na quarta-feira..A nível cambial, o euro manteve a valorização face ao dólar no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0779 dólares, à semelhança de quarta-feira, e contra 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.