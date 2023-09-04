Bolsa de Lisboa mantém tendência de abertura e continua positiva

A bolsa de Lisboa manteve esta segunda-feira a tendência de abertura e crescia acima dos 0,50% depois de hora e meia de negociação, com as ações da Galp e do BCP a aproximarem-se de subidas de 1%..Cerca das 09h45 em Lisboa, o PSI ganhava 0,52%, para 6 214,28 pontos, com 13 'papéis' a subirem e três a recuarem..Às ações da Galp e do BCP, que valorizavam ambas 0,96%, para 13,15 euros e 0,26 euros, respetivamente, seguiam-se as da Jerónimo Martins e Navigator, que subiam 0,78%, para 23,12 euros, e 0,77%, para 3,39 euros..Por sua vez, a Sonae apresentava um crescimento na sessão de 0,56%, encontrando-se nos 0,98 euros. NOS e Altri registavam uma subida de 0,40%, para, respetivamente, 3,48 euros e 4,55 euros..A Semapa ganhava 0,30%, para 13,38 euros por ação, sendo acompanhada pelos CTT, que valorizavam 0,29%, para 3,40 euros..Com crescimentos mais modestos estavam a EDP (0,22%, para 4,17 euros), REN (0,20%, para 2,51 euros), Greenvolt (0,16 euros, para 6,19 euros) e EDP Renováveis (0,06%, para 16,89 euros)..Em sentido inverso, a Mota-Engil era a que mais perdia, ao recuar 0,34%, para 2,93 euros..No 'vermelho' estavam, ainda, a Ibersol, que recuava 0,29%, para 6,80 euros, e a Corticeira Amorim, que perdia 0,20%, para 10,10 euros..As principais bolsas europeias negociavam no verde esta segunda-feira, num dia em que não serão influenciadas por Wall Street, que está fechada devido ao Labor Day..Entre as principais bolsas europeias, Paris crescia 0,83%, seguindo-se Milão, que avançava 0,80%, Frankfurt, que subia 0,60%, e Madrid, que valorizava 0,41. Por sua vez, Londres apresentava uma variação positiva de 0,56%..A nível cambial, o euro abriu estável no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se em 1,0802 dólares..Já o barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu também praticamente inalterado no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 88,54 dólares.