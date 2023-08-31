Bolsa de Lisboa sobe 0,26% com a NOS a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa está esta quinta-feira a negociar em alta, com o índice PSI a subir 0,26% para 6.206,11 pontos e com a NOS a progredir 0,70% e a liderar os ganhos..Pelas 08h39 (hora de Lisboa), das 16 cotadas no principal índice bolsista português, 10 subiam, quatro desciam e duas, a Semapa e a Ibersol mantinham-se inalteradas nos 13,48 e 6,74 euros, respetivamente, numa sessão em que o mercado nacional seguia a negociar positivo à semelhança do resto da Europa..As ações da NOS subiam 0,70% para 3,47 euros, os 'papéis' da EDP Renováveis avançavam 0,64% para 17,31 euros, os títulos da Corticeira Amorim ganhavam 0,60% para 10,06 euros e as ações da Greenvolt recuperavam 0,56% para 6,30 euros..A negociarem em terreno positivo, mas com subidas inferiores a 0,50%, seguiam a Navigator a subir 0,35% para 3,41 euros, a EDP a ganhar também 0,35% para 4,28 euros e os CTT a valorizarem 0,29% para 3,41 euros..As ações da holding Sonae subiam 0,26% para 0,98 euros, a retalhista Jerónimo Martins avançava 0,25% para 23,76 euro e a REN progredia 0,20% para 2,49 euros..Em contraciclo, seguiam a Mota-Engil que perdia 3,26% para 2,67 euros, apesar de a construtora ter divulgado que o lucro no primeiro semestre mais do que duplicou, em termos homólogos, para 30 milhões de euros, um recorde de sete anos..As ações da Altri caíam 0,09% para 4,56 euros, as do BCP recuavam 0,08% para 0,26 euros e as da Galp desciam 0,04% para 12,65 euros..Os investidores aguardam pela divulgação da inflação da zona euro em agosto e pela publicação da última ata da reunião do Banco Central Europeu..Além disso, mantêm-se preocupados com a economia chinesa.."Os problemas que a China tem agora são estruturais e profundos", disse Rob Subbaraman, economista-chefe e chefe de investigação de mercados globais da Nomura Singapore Limited, na Bloomberg Television.."Não está claro para nós se as medidas políticas fragmentadas são realmente suficientes para reanimar a economia. Continuamos prudentes", advertiu..Na área cambial o euro pouco se alterou cotando-se a 1,0919 dólares..O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, por sua vez, manteve-se praticamente estável nos 4,11%, enquanto o barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,1% para 81,72 dólares e o preço do ouro valorizou-se 0,1%, para 1.945,05 a onça.