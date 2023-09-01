Bolsa de Lisboa sobe 0,44% com Galp a liderar os ganhos

A Bolsa de Lisboa está a negociar esta sexta-feira em alta de 0,44%, com o índice PSI a subir para 6.199,52 pontos e com a Galp a valorizar 2,52% e a liderar os ganhos..Pelas 08h28 (hora de Lisboa), das 16 cotadas no principal índice bolsista português, cinco subiam, oito desciam e três mantinham-se inalteradas, a Corticeira Amorim, Mota-Engil e a Semapa, respetivamente nos 10,12 euros, 2,87 euros e 13,40 euros, numa sessão em que o mercado português negociava a subir, com as praças europeias de referência a transacionarem mistas..As ações da Galp subiam 2,87 euros, os 'papeis' dos CTT avançavam 0,59% para 3,40 euros e os títulos Navigater valorizavam 0,30% para 3,38 euros..A Sonae transacionava em alta de 0,15% para 0,97 euros e o BCP recuperava 0,04% para 0,26 euros..Pela negativa, seguiam a EDP a perder 0,71%, para 4,18 euros, a REN a descer 0,60% para 2,51 euros e a Altri a cair 0,53% para 4,52 euros..A negociar com quedas abaixo de 0,5%, estavam a Jerónimo Martins a perder 0,34% para 23,42 euros, a Greenvolt a recuar 0,32% para 6,24 euros e a Ibersol a descer 0, 0,29% para 6,76 euros..Por último, a EDP Renováveis perdia 0,12%, para 16,16,89 euros e a NOS quebrava 0,12%, para 3,47 euros..As bolsas europeias seguem a negociar em alta, aguardando pelo relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos e com os investidores atentos a novas medidas da China para restaurar a confiança dos mercados.."É improvável que as folhas de pagamento não agrícolas de agosto constituam um argumento para outro aumento das taxas [de juro] da Fed", disse Anna Wang, economista-chefe para os Estados Unidos da Bloomberg Economics..No entanto, admite que "há sinais de dinâmicas típicas de recessão precoce", incluindo a "redução de horas de trabalho por parte dos empregadores".