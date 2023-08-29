Bolsa de Lisboa sobe 0,53% com Altri a avançar 1,20% e a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta, com o índice PSI a subir 0,53% para 6.185,48 pontos e com a Altri a recuperar 1,20% liderando os ganhos..Pelas 08:38 (hora de Lisboa), das 16 cotadas no principal índice bolsista português, 13 subiam, uma descia e duas mantinham-se inalteradas, a Semapa e a Ibersol, nos 13,34 euros e nos 6,76 euros, respetivamente, com a praça nacional a negociar no verde, à semelhança das congéneres europeias..As ações da Altri subiam 1,20% para 4,54 euros, os títulos da Greenvolt também subiam 1,20% para 6,33% e os 'papéis' da EDP Renováveis avançavam 1,14% para 17,77 euros, enquanto os CTT recuperavam 1,04% para 3,41 euros..A negociar abaixo de 1%, seguiam a NOS que valorizava 0,89% para 3,39 euros, a Navigator que avançava 0,60% para 3,38 euros, a EDP que subia 0,58% para 4,34 euros e a Corticeira Amorim que ganhava 0,50% para 10,2 euros..No setor da energia, a Galp subia 0,48% para 12,56 euros, seguida, no setor da banca, pelo BCP que avançava 0,44% para 0,25 euros..As ações da construtora Mota-Engil valorizavam 0,38% para 2,67 euros, os títulos da Sonae subiam 0,26% para 0,97 euros, enquanto os 'papéis' da REN valorizavam 0,20% para 2,48 euros..Em sentido contrário, as ações da retalhista Jerónimo Martins perdiam 0,08% para 23,74 euros, sendo nesta altura o único título a negociar no vermelho..As bolsas europeias negoceiam hoje em alta, com os investidores a aguardarem por um conjunto de indicadores económicos nos próximos dias à procura de sinais sobre as perspetivas para as políticas globais dos bancos centrais..A sessão de hoje será marcada pela divulgação do índice de confiança do consumidor alemão Gfk, as vendas a retalho espanholas, o índice de vendas a retalho Redbook nos Estados Unidos, e a confiança do consumidor elaborada pelo Conference Board..Outro assunto que prenderá a atenção dos investidores são as atas da reunião de política monetária de julho do Banco Central Europeu (BCE), que serão apresentadas na quinta-feira.