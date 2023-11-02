Bolsas europeias em alta depois de Fed ter mantido as taxas de juro

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em alta, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter decidido manter as taxas de juro diretoras na quarta-feira..Às 9.20 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 1,41% para 442,71 pontos..As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam, respetivamente, 1,26%, 1,67% e 1,30%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,27% e 1,32%..A Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando às 09:20 o principal índice, o PSI, a avançar 0,81% para 6.374,62 pontos..Do outro lado do Atlântico, o mercado de Wall Street também fechou a verde, depois da notícia da decisão da Reserva Federal de fazer uma nova pausa na subida das taxas, que se mantêm no intervalo atual de 5,25% e 5,5%..O Dow Jones fechou a subir 0,67% para 33.274,58 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022..O Nasdaq terminou a subir 1,64% para 13.061,47 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021..No entanto, o presidente da Fed, Jerome Powell, garantiu que as taxas permanecerão elevadas durante o tempo necessário até que a inflação abrande para o objetivo de 2%, e não excluiu uma nova subida este ano..Por último, afirmou que a Fed não está "absolutamente" a pensar em "cortes nas taxas"..Depois da reunião do banco central dos EUA, o rendimento das obrigações americanas a 10 anos caiu acentuadamente e na sessão desta quinta-feira situa-se em 4,745%. As taxas de rendibilidade das obrigações alemãs caíam para 2,74%..Depois da Fed, espera-se que o Banco de Inglaterra também deixe as taxas de juro inalteradas..As atenções estarão também viradas para a publicação de mais resultados, como os da Apple nos EUA..Na frente macroeconómica, será divulgada uma bateria de dados do PMI da indústria transformadora na Europa, enquanto nos EUA serão publicados os novos pedidos de subsídio de desemprego..À margem da agenda económica, o mercado continua a acompanhar as tensões no Médio Oriente..O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2024 abriu hoje a subir para 85,69 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 84,63 dólares na quarta-feira..A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0604 dólares, contra 1,0535 dólares na quarta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.