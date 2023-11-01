Bolsas europeias em alta ligeira à espera da decisão da Fed sobre taxas de juro

As principais bolsas europeias estavam nesta quarta-feira em alta ligeira, no dia em que serão conhecidas as decisões da Reserva Federal dos EUA (Fed) sobre as taxas de juro..Às 09:20 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,17% para 426,62 pontos..As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam, respetivamente, 0,11%, 0,12% e 0,21%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,22% e 0,09%, respetivamente..A Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando às 09:25 o principal índice, o PSI, a valorizar-se 0,59% para 6.294,20 pontos..Do outro lado do Atlântico, a bolsa nova-iorquina fechou em alta modesta a última sessão do mês de outubro, que acabou negativa para os principais índices, com os investidores expectantes com a decisão de política monetária que sairá da reunião da Fed que arrancou na terça-feira e termina hoje..O índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,38%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,48% e o alargado S&P500 subiu 0,65%..O consenso do mercado prevê que o banco central dos EUA deixe as taxas de juro inalteradas, mas não pode descartar-se uma surpresa, uma vez que a economia americana permanece sólida e a inflação persiste..Enquanto se aguardam as decisões da Fed, que serão conhecidas com o mercado europeu já fechado, os rendimentos das obrigações a 10 anos no mercado obrigacionista sobe: Nos EUA, a rentabilidade chega a 4,91%, na Alemanha a 2,825% e em Espanha a 3,915%..A nível macroeconómico, serão também hoje conhecidos os PMI (sigla inglesa para índice de gestores de compras) industriais finais do Reino Unido e dos Estados Unidos, onde também serão publicados os dados do 'ISM Manufacturing' e do 'ADP Employment' de outubro e o inquérito 'JOLTS Available Jobs' de setembro..O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou na terça-feira a cotar-se a 87,41 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres..No domínio cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0550 dólares, contra 1,0575 dólares na terça-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.