Bolsas europeias em alta pendentes de resultados empresariais e reuniões de bancos centrais

As principais bolsas europeias estavam esta segunda-feira em alta, no início de semana marcado pelos resultados empresariais e, sobretudo, por reuniões dos bancos centrais, incluindo a da Reserva Federal dos EUA (Fed)..Às 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,57% para 432,03 pontos..As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam, respetivamente, 0,76%, 0,37% e 0,36%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,72% e 0,61%, respetivamente..A Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando às 09:00 o principal índice, o PSI, a avançar 0,15% para 6.222,17 pontos..Do outro lado do Atlântico, o mercado de Wall Street fechou misto na sexta-feira, embora tenha caído quase 2% na semana passada, depois de analisar os resultados das grandes empresas tecnológicas norte-americanas e os últimos dados sobre a economia dos EUA, antes da próxima reunião da Fed, cujas conclusões serão conhecidas no dia 1..O Dow Jones fechou a cair 1,12% para 32.417,59 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022..O Nasdaq terminou a subir 0,38% para 12.643,01 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021..Hoje, o Banco do Japão iniciou a sua reunião de política monetária de dois dias, enquanto na quinta-feira será a vez do Banco de Inglaterra..Analistas do Renta4 citados pela Efe esperam que, em todos os casos, os organismos mantenham as taxas, "com um mercado que entende que já atingiram o pico nos EUA e na Europa"..E isto, num contexto de moderação da atividade económica, aguardando o impacto no crescimento e na inflação das subidas já efectuadas, e com as 'yields' no mercado obrigacionista "em máximos que mantêm as condições financeiras restritivas", dizem..Na abertura do dia de hoje foi anunciado que a inflação se manteve estável em Espanha em outubro, em 3,5%, segundo o valor avançado..Hoje, será também divulgada a taxa de inflação provisória de outubro na Alemanha, bem como o PIB do terceiro trimestre..No mercado da dívida, as taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos baixaram, com a alemã a 10 anos a descer para 2,762%..À margem das reuniões dos bancos centrais e dos dados macroeconómicos, o mercado continua a acompanhar as tensões no Médio Oriente..Entretanto, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, caiu 1,23% para 89,22 dólares..O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou na sexta-feira a cotar-se a 90,48 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres..A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0552 dólares, contra 1,0564 dólares na sexta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.