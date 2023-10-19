DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bolsas europeias em baixa arrastadas pela subida dos juros das dívidas soberanas

Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, com o principal índice a descer 1,11% para 6.079,08 pontos.
As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em baixa, pressionadas pela subida das taxas de juro das dívidas soberanas, num contexto de tensão crescente entre Israel e o Hamas.

Às 09h15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a descer 0,95% para 440,79 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,27%, 1,02% e 0,68%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,19% e 1,40%, respetivamente.

A Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando às 09h15 o principal índice, o PSI, a descer 1,11% para 6.079,08 pontos.

Na Europa, as bolsas voltaram hoje a cair com força, depois do aumento da tensão no Médio Oriente, que fez subir os preços do petróleo e levou os investidores a divergir para ativos de refúgio, como as dívidas soberanas e o ouro.

O Brent, petróleo de referência na Europa, que na quarta-feira subiu mais de 1%, desce 0,31% a esta hora para 91,23 dólares, contra 91,50 dólares na sessão anterior.

O ouro, que na véspera tinha subido para mais de 1.960 dólares por onça, desce hoje para 1.950 dólares.

Por outro lado, os juros das dívidas mantêm-se em alta, num dia em que o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, poderá dar algumas pistas sobre as decisões relativas às taxas de juro que serão tomadas na reunião de 1 de novembro.

O rendimento das obrigações alemãs a 10 anos subiu para 2,944%.

Nos Estados Unidos, o rendimento das obrigações a 10 anos, que na quarta-feira ultrapassou 4,9%, o que não acontecia desde 2007, prolongou a subida para 4,952%.

Afetada pela subida das taxas de rendibilidade das obrigações, a bolsa em Wall Street fechou na quarta-feira 'no vermelho', com o Dow Jones a fechar a descer 0,98% para 33.665,08 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 1,62% para 13.314,30 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

Entre os dados macroeconómicos a divulgar hoje destacam-se o inquérito às empresas em França, a balança comercial espanhola, bem como a balança corrente em Portugal e na zona euro e os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA.

A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0543 dólares, contra 1,0537 dólares na quarta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.

