Bolsas europeias em baixa com preço do petróleo a subir devido às tensões geopolíticas

Bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,30%, 0,04% e 0,06%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,12% e 0,03%, respetivamente.
As principais bolsas europeias estavam em baixa esta quarta-feira, num dia em que os preços do petróleo voltaram a subir, impulsionados pelo conflito no Médio Oriente.

Às 09h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a descer 0,28% para 448,37 pontos.

A Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando às 09h05 o principal índice, o PSI, a subir 0,27% para 6 160,65 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 1,3% em termos trimestrais entre julho e setembro, de acordo com dados oficiais divulgados hoje, embora o setor imobiliário continue a ser um entrave.

Esta quarta-feira, nos EUA, a Reserva Federal divulga o seu "Livro Bege" sobre as perspetivas económicas, que será utilizado para preparar a reunião da Fed de 1 de novembro, em que é improvável uma nova subida das taxas.

Já se sabe que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido se manteve inalterado em setembro, em 6,7%, sem alterações em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo ONS (Office for National Statistics).

O destaque da agenda macroeconómica do dia vai para os dados da inflação da zona euro, uma referência importante para saber o avanço de setembro e para o que o BCE e a sua presidente, Christine Lagarde, poderão decidir.

No mercado da dívida, a taxa de juro das obrigações alemãs de longo prazo, consideradas as mais seguras, sobe para 2,898%.

Os preços do petróleo voltaram a subir, pressionados pelo aumento da tensão no Médio Oriente após o bombardeamento de terça-feira de um hospital em Gaza, que causou centenas de mortos, com acusações entre Israel e o Hamas sobre a responsabilidade do mesmo.

O Brent, a referência na Europa, está a subir 1,66% para 91,38 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, está a subir 1,83% para 88,25 dólares, antes da abertura oficial do mercado.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou na terça-feira a cotar-se a 89,90 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres.

Assim, os investidores refugiam-se no ouro, que sobe 0,77% para 1.950 dólares a onça.

Na terça-feira, o Dow Jones fechou a subir 0,04% para 33 997,65 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 4 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 0,25% para 13 533,75 pontos, contra o atual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0572 dólares, contra 1,0580 dólares na terça-feira e 1,0462 dólares em 3 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.

