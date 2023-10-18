Bolsas europeias em baixa com preço do petróleo a subir devido às tensões geopolíticas

As principais bolsas europeias estavam em baixa esta quarta-feira, num dia em que os preços do petróleo voltaram a subir, impulsionados pelo conflito no Médio Oriente..Às 09h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a descer 0,28% para 448,37 pontos..As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,30%, 0,04% e 0,06%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,12% e 0,03%, respetivamente..A Bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura, estando às 09h05 o principal índice, o PSI, a subir 0,27% para 6 160,65 pontos..O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 1,3% em termos trimestrais entre julho e setembro, de acordo com dados oficiais divulgados hoje, embora o setor imobiliário continue a ser um entrave..Esta quarta-feira, nos EUA, a Reserva Federal divulga o seu "Livro Bege" sobre as perspetivas económicas, que será utilizado para preparar a reunião da Fed de 1 de novembro, em que é improvável uma nova subida das taxas..Já se sabe que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido se manteve inalterado em setembro, em 6,7%, sem alterações em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo ONS (Office for National Statistics)..O destaque da agenda macroeconómica do dia vai para os dados da inflação da zona euro, uma referência importante para saber o avanço de setembro e para o que o BCE e a sua presidente, Christine Lagarde, poderão decidir..No mercado da dívida, a taxa de juro das obrigações alemãs de longo prazo, consideradas as mais seguras, sobe para 2,898%..Os preços do petróleo voltaram a subir, pressionados pelo aumento da tensão no Médio Oriente após o bombardeamento de terça-feira de um hospital em Gaza, que causou centenas de mortos, com acusações entre Israel e o Hamas sobre a responsabilidade do mesmo..O Brent, a referência na Europa, está a subir 1,66% para 91,38 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), a referência nos EUA, está a subir 1,83% para 88,25 dólares, antes da abertura oficial do mercado..O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou na terça-feira a cotar-se a 89,90 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres..Assim, os investidores refugiam-se no ouro, que sobe 0,77% para 1.950 dólares a onça..Na terça-feira, o Dow Jones fechou a subir 0,04% para 33 997,65 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 4 de janeiro de 2022..O Nasdaq terminou a recuar 0,25% para 13 533,75 pontos, contra o atual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021..A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0572 dólares, contra 1,0580 dólares na terça-feira e 1,0462 dólares em 3 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.