Bolsas europeias invertem abertura em alta, à espera de vários indicadores

As principais bolsas europeias estavam, nesta segunda-feira, a inverter a tendência de alta na abertura, com os investidores à espera de vários indicadores macroeconómicos..Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,06% para 444,49 pontos..As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam, respetivamente, 0,03%, 0,07% e 0,05%, bem como a de Madrid, que se desvalorizava 0,01%..Milão era a exceção, já que continuava a verde, com o principal índice a subir 0,19%..A Bolsa de Lisboa também invertia a tendência de abertura, estando às 08:55 o principal índice, o PSI, a recuar 0,11% para 6.395,06 pontos..Wall Street terminou em alta na sexta-feira, uma sessão marcada pela divulgação do relatório de emprego de outubro nos EUA, que revelou um abrandamento na criação de emprego, dando aos consumidores confiança na eficácia da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed)..O Dow Jones fechou a subir 0,66% para 34.061,32 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022..O Nasdaq terminou a subir 1,38% para 13.478,28 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021..Neste contexto, os mercados asiáticos reproduziram a tendência de subida de Wall Street nas primeiras horas desta manhã..A esta hora, os futuros dos principais índices de Wall Street apontam para uma abertura em alta ligeira da sessão de hoje..No plano macroeconómico, os únicos destaques do dia são a divulgação dos PMI de serviços de vários países europeus e da zona euro no seu conjunto, bem como das encomendas às fábricas alemãs em setembro..No mercado da dívida, o rendimento das obrigações a 10 anos nos EUA subia ligeiramente para 4,59% e o da Alemanha para 2,645%..À margem da agenda económica, o mercado continua a acompanhar as tensões no Médio Oriente..O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2024 abriu hoje a subir para 85,85 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 84,89 dólares na sexta-feira..A nível cambial, o euro abriu a valorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0747 dólares, contra 1,0731 dólares na sexta-feira e 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.