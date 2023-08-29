Bolsas europeias negoceiam em alta numa semana repleta de indicadores

As bolsas europeias negoceiam em alta, com os investidores a aguardarem por uma série de indicadores económicos nos próximos dias à procura de sinais sobre as perspetivas para as políticas globais dos bancos centrais..Pelas 08:07 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 a subia 0,89% para 455,41 pontos, com Londres a ganhar 0,07%, Paris a avançar 0,19%, Frankfurt a recuperar 1,03%, Madrid a ganhar 1,62%, Milão a subir 1,19% e Lisboa a avançar 0,31%.."Esta será uma semana crítica", disse à Bloomberg Television o gestor de carteira de ativos da Brandywine Global Investment Management..Jack McIntyre lembrou: "vamos conhecer alguns indicadores importantes que nos darão a hipótese de reavaliar as posições em relação ao portefólio [de ativos] e saber se a Fed [norte-americana] reavaliará a sua política monetária"..Os investidores vão estar atentos, esta semana, sobretudo ao índice PCE nos Estados Unidos e aos preços no consumidor na zona euro, bem como aos dados do PMI da China, numa altura em que a economia do gigante asiático apresenta problemas, segundo noticia a agência Financeira Bloomberg..Outro assunto que prenderá a atenção dos investidores tem a ver com a ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), relativa a julho, e que será divulga na quinta-feira.