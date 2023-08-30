Bolsas europeias negoceiam em baixa ligeira ensombradas pela inflação na Alemanha

As bolsas europeias estão esta quarta-feira a negociar em baixa ligeira, influenciadas negativamente pelos dados mais recentes que sugerem que a inflação pode ainda não estar a recuar na maior economia da zona euro..Pelas 08h23 (hora de Lisboa), o índice Stoxx Europe 600 subia ligeiros 0,04% para 460 pontos, mas Paris caía 0,02%, Frankfurt deslizava 0,04%, Madrid quebrava 0,09%, Milão perdia 0,08%, e entre as principais praças, Londres subia 0,29% e Lisboa recuperava 0,04%..Na terça-feira, Wall Street encerrou em alta, depois de encontrar um novo impulso inesperado, após um sinal de abrandamento do mercado de trabalho norte-americano, que sugere uma 'aterragem' suave para a economia norte-americana..O índice Dow Jones Industrial progrediu 0,85%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,74% e o S&P500 subiu 1,45%..Os dados da inflação na Alemanha influenciaram os decisores políticos europeus, após a saída de números do emprego inesperadamente fracos, além de ter sido conhecido o indicador da confiança do consumidor nos Estados Unidos..Na realidade, na terça-feira os investidores aumentaram a esperança de que a Reserva Federal possa estar a aproximar-se do fim do seu ciclo de aperto monetário, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg..Os investidores vão estar hoje atentos aos dados sobre o crescimento económico dos Estados Unidos para determinarem melhor a "resiliência da economia" face às elevadas taxas de juro, bem como a olharem para a confiança dos consumidores da zona euro..Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) divulga na quinta-feira as atas da reunião de política monetária de julho, o que merecerá também o interesse por parte dos investidores, entre outros assuntos e indicadores económicos..No âmbito cambial, o euro desvalorizou 0,1% para 1,0865 dólares..O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu dois pontos base para 4,14%, enquanto o preço do barril de petróleo Brent subiu 0,5%, para 85,90 dólares.