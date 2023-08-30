DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bolsas europeias negoceiam em baixa ligeira ensombradas pela inflação na Alemanha

Dados da inflação na Alemanha influenciaram decisores políticos europeus, após saída de números do emprego inesperadamente fracos, além de ter sido conhecido o indicador da confiança do consumidor nos Estados Unidos.
As bolsas europeias estão esta quarta-feira a negociar em baixa ligeira, influenciadas negativamente pelos dados mais recentes que sugerem que a inflação pode ainda não estar a recuar na maior economia da zona euro.

Pelas 08h23 (hora de Lisboa), o índice Stoxx Europe 600 subia ligeiros 0,04% para 460 pontos, mas Paris caía 0,02%, Frankfurt deslizava 0,04%, Madrid quebrava 0,09%, Milão perdia 0,08%, e entre as principais praças, Londres subia 0,29% e Lisboa recuperava 0,04%.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em alta, depois de encontrar um novo impulso inesperado, após um sinal de abrandamento do mercado de trabalho norte-americano, que sugere uma 'aterragem' suave para a economia norte-americana.

O índice Dow Jones Industrial progrediu 0,85%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,74% e o S&P500 subiu 1,45%.

Os dados da inflação na Alemanha influenciaram os decisores políticos europeus, após a saída de números do emprego inesperadamente fracos, além de ter sido conhecido o indicador da confiança do consumidor nos Estados Unidos.

Na realidade, na terça-feira os investidores aumentaram a esperança de que a Reserva Federal possa estar a aproximar-se do fim do seu ciclo de aperto monetário, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg.

Os investidores vão estar hoje atentos aos dados sobre o crescimento económico dos Estados Unidos para determinarem melhor a "resiliência da economia" face às elevadas taxas de juro, bem como a olharem para a confiança dos consumidores da zona euro.

Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) divulga na quinta-feira as atas da reunião de política monetária de julho, o que merecerá também o interesse por parte dos investidores, entre outros assuntos e indicadores económicos.

No âmbito cambial, o euro desvalorizou 0,1% para 1,0865 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu dois pontos base para 4,14%, enquanto o preço do barril de petróleo Brent subiu 0,5%, para 85,90 dólares.

