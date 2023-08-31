Bolsas europeias negoceiam mistas aguardando pela inflação na zona euro

As bolsas europeias estão esta quinta-feira a negociar mistas, com os investidores à espera da divulgação da inflação da zona euro em agosto e da publicação da última ata da reunião do Banco Central Europeu..Pelas 08h14 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 subia uns ligeiros 0,08% para 459,49 pontos, com Londres a cair 0,09%, Paris a recuar 0,03%, Frankfurt a subir 0,30%, Madrid a ganhar 0,19%, Milão a recuar 0,03% e Lisboa a avançar 0,08%..Na quarta-feira, Wall Street encerrou em alta, com o índice Dow Jones Industrial a somar quatro sessões consecutivas de ganhos, 'empurrado' por novos sinais de arrefecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos..O índice Dow Jones Industrial avançou 0,11%, o S&P500 progrediu 0,39% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,54%..Os investidores mantêm-se preocupados com a economia chinesa.."Os problemas que a China tem agora são estruturais e profundos", disse Rob Subbaraman, economista-chefe e chefe de investigação de mercados globais da Nomura Singapore Limited, na Bloomberg Television.."Não está claro para nós se as medidas políticas fragmentadas são realmente suficientes para reanimar a economia. Continuamos prudentes", advertiu..Na área cambial o euro pouco se alterou cotando-se a 1,0919 dólares..O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, por sua vez, manteve-se praticamente estável nos 4,11%, enquanto o barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,1% para 81,72 dólares e o preço do ouro valorizou-se 0,1%, para 1.945,05 a onça.