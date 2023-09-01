Bolsas europeias negoceiam mistas enquanto esperam relatório sobre o emprego nos EUA

As bolsas europeias estão esta sexta-feira a negociar em terreno misto, aguardando pelo relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos e com os investidores atentos a novas medidas da China para restaurar a confiança dos mercados..Pelas 08h13 (hora de Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 subia 0,7%, para 458,49 pontos, com Londres a avançar 0,25%, Paris a cair 0,14%, Frankfurt a subir 0,35%, Madrid a valorizar 0,07% Milão a quebrar 0,08% e Lisboa a recuperar 0,22%..Na quinta-feira, Wall Street fechou sem rumo definido, embora o tecnológico Nasdaq tenha registado a quinta sessão consecutiva em alta, enquanto aguarda hoje pela divulgação do relatório de agosto do emprego nos Estados Unidos..O índice Dow Jones Industrial cedeu 0,48%, o S&P500 recuou 0,16% e o tecnológico Nasdaq avançou 0,11%, numa sessão com negociações dispersas, antes do fim de semana prolongado devido ao Dia do Trabalho, na segunda-feira.."É improvável que as folhas de pagamento não agrícolas de agosto constituam um argumento para outro aumento das taxas [de juro] da Fed", disse Anna Wang, economista-chefe para os Estados Unidos da Bloomberg Economics..No entanto, admite que "há sinais de dinâmicas típicas de recessão precoce", incluindo a "redução de horas de trabalho por parte dos empregadores".