Principais bolsas europeias abrem no 'verde'

As principais bolsas europeias negociavam no verde esta segunda-feira, num dia em que não serão influenciadas por Wall Street, que está fechada devido ao Labor Day..Cerca das 08h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,69% para 461,28 pontos..Entre as principais bolsas europeias, Paris crescia 0,83%, seguindo-se Milão, que avançava 0,80%, Frankfurt, que subia 0,60%, e Madrid, que valorizava 0,41. Por sua vez, Londres apresentava uma variação positiva de 0,56%..Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08h45 o principal índice, o PSI, avançava para 6 202,19 pontos..Na sexta-feira, o índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,33%, ao passo que o alargado S&P500 cresceu 0,18% e o tecnológico Nasdaq perdeu ligeiros 0,02%..A nível cambial, o euro abriu estável no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se em 1,0802 dólares..Já o barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu também praticamente inalterado no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 88,54 dólares.