Principais bolsas europeias abrem no 'vermelho'

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira a recuar, prolongando o receio de um arrefecimento da economia num dia em que são publicados diversos indicadores macroeconómicos no continente..Às 8.40 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 baixava 0,30% para 468,66 pontos..À mesma hora, as bolsas de Londres e Madrid eram as que mais perdiam entre as principais europeias, ao recuarem 0,40% e 0,38%, respetivamente..No 'vermelho' estavam, igualmente, Frankurt (-0,25%), Paris (-0,12%) e Milão (-0,06%)..Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando, pelas 08:41, o principal índice, o PSI, a recuar 0,77%, para 6.558,97 pontos..O dia de hoje é marcado pela publicação de vários indicadores macroeconómicos europeus e internacionais, em particular referentes à indústria (Alemanha e Itália), ao comércio externo (França) ou à evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da zona Euro..A bolsa nova-iorquina encerrou na quarta-feira em baixa, depois de ter começado com ganhos graças a notícias sobre o emprego consideradas boas, a ceder a receios de a economia arrefecer mais do que o esperado..Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,19%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,58% e o alargado S&P500 perdeu 0,39%..O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2024 abriu hoje a cotar-se a 74,89 dólares, contra 77,33 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres na quarta-feira..A nível cambial, o euro manteve a valorização face ao dólar no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0779 dólares, à semelhança de quarta-feira, e contra 1,0462 dólares em 03 de outubro, um mínimo desde dezembro de 2022.