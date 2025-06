Wall Street segue em alta graças a euforia com os resultados da Nvidia

A tecnológica Nvidia, fabricante de chips e uma das empresas em destaque na inteligência artificial, anunciou na quarta-feira, após o fecho do mercado, que no segundo trimestre do seu exercício fiscal teve um lucro de 6188 milhões de dólares, 843% mais do que no mesmo período do ano passado e duplicou a sua faturação para 13507 milhões de dólares.