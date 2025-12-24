BP vende Castrol por mais de cinco mil milhões de euros para reduzir dívida

É a venda de ativos mais ambiciosa da empresa britânica. A British Petroleum (BP) anunciou, nesta véspera de Natal, que acordou a participação de 65% da sua empresa Castrol à norte-americana Stonepeak por seis mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros), o que implica, entre outras coisas, 800 milhões de dólares para pagamentos acelerados de dividendos.O negócio avalia assim a Castrol em 10,1 mil milhões de dólares (8,57 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), mas o valor da companhia cai para cerca de oito mil milhões após o ajuste para participações minoritárias e obrigações semelhantes a dívidas, disseram analistas do RBC numa nota libertada esta quarta-feira, e citada pela Reuters.“Continuamos a questionar a lógica (além do múltiplo da manchete) da venda deste ativo altamente gerador de caixa, de baixa volatilidade e baixa intensidade de capital, pois, em última análise, isso é prejudicial para a sustentabilidade dos dividendos a longo prazo e para a qualidade dos lucros do negócio”, afirmaram os analistas do RBC na mesma nota.“A aceleração dos dividendos agora ajudará a reduzir a dívida, mas claramente à custa dos fluxos de caixa a médio prazo”, avisam.A operação faz parte do gigantesco plano de desinvestimento da BP, no valor de 20 mil milhões de dólares: o objetivo é reduzir a dívida de 26 mil milhões de dólares para entre 14 e 18 mil milhões, até ao final de 2027, bem como aumentar as receitas. Ao mesmo tempo, a BP espera que este plano lhe permita concentrar-se no seu negócio principal de petróleo e gás. Esta alienação sublinha ainda, escreve a mesma agência noticiosa, os esforços da petrolífera para otimizar as operações e reduzir os investimentos em energia renovável, após anos de desempenho inferior ao de seus concorrentes.Assim que a venda da Castrol estiver concluída, o plano de alienações da BP terá atingido os 11 mil milhões de dólares.A operação de venda da empresa de lubrificantes define que a BP manterá uma participação de 35% numa nova join venture com a Stonepeak, posição que poderá alienar ao fim de dois anos. Até lá, a operação está bloqueada. Em comunicado, a Stonepeak informou que o Canada Pension Plan Investment Board investirá até mil milhões de dólares como parte do acordo e obterá uma participação indireta na Castrol..Cristiano Ronaldo ganhou e renovou... com a Castrol