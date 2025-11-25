DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Deloitte analisa mudanças na experiência do cliente, trabalho e segurança no mundo hiperconectado
A hiperconectividade está a transformar silenciosamente o mundo empresarial. Segundo Pedro Tavares, partner e líder da Deloitte para a indústria TMT e Cyber, esta revolução obriga as organizações a reinventar-se, repensando modelos de negócio, cultura e formas de trabalhar.
As empresas têm atualmente clientes mais informados, que exigem experiências rápidas e omnicanais, enquanto que o trabalho híbrido assume-se como o verdadeiro "novo normal". A segurança digital é um aspeto crítico, num cenário onde a questão já não é "se", mas "quando" haverá um ataque informático.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial acelera uma mudança profunda nas mentalidades e nas estruturas das organizações, favorecendo modelos mais ágeis e colaborativos. Clique para ler o artigo completo que ajuda a compreender como estas forças vão redefinir o futuro das empresas.

