Este ano o tema centrou-se no mundo hiperconectado em que vivemos e os desafios presentes e futuros das organizações.
A 7.ª edição da Vodafone Business Conference, Hyper-Connected Word, foi um evento que teve como objetivo debater a forma como a digitalização está a contribuir para redefinir os negócios e acelerar soluções sustentáveis.

Como oradores a iniciativa contou com o futurista Andrew Grill, com Phil Skipper, responsável de IoT da Vodafone e com o advogado Adolfo Mesquita Nunes, autor do livro Algoritmocracia. A sessão de abertura coube a Henrique Fonseca, Administrador da Vodafone Portugal.

