Nunca foi tão fácil encontrar informação sobre investimentos. Notícias económicas, análises de mercado, opiniões de especialistas e tendências que se multiplicam nas redes sociais fazem parte do quotidiano de quem acompanha o mundo financeiro. Mas, perante tantas fontes e perspetivas, surge uma questão: será que ter acesso a mais informação significa estar mais preparado para investir?

A resposta nem sempre é evidente. Entre oportunidades que parecem promissoras, oscilações dos mercados e recomendações que chegam de diferentes direções, distinguir o que realmente importa pode tornar-se um desafio. Sobretudo quando estão em causa decisões que podem ter impacto no futuro financeiro.

Investir exige mais do que acompanhar tendências ou identificar produtos com potencial de valorização. Implica compreender os riscos, definir objetivos e perceber de que forma cada decisão se enquadra numa estratégia financeira. E, para isso, há um ponto de partida essencial: o conhecimento.

Antes de investir, importa saber o que se pretende alcançar

Construir património, preparar a reforma ou procurar valorizar as poupanças ao longo do tempo são objetivos que podem levar alguém a investir. No entanto, não existe uma estratégia que responda da mesma forma a todas estas necessidades.

O horizonte temporal, a situação financeira e a tolerância ao risco são alguns dos fatores que devem ser considerados antes de tomar uma decisão. Uma solução adequada para quem pretende investir a longo prazo poderá não fazer sentido para alguém que precisa de manter o dinheiro disponível num futuro próximo.

Também é importante compreender a diferença entre poupar e investir. Enquanto a poupança está geralmente associada à criação de uma reserva financeira, o investimento procura rentabilizar o capital, envolvendo riscos que variam consoante os produtos escolhidos.

Mesmo a decisão de manter o dinheiro parado merece reflexão. Num contexto de inflação, preservar o valor nominal das poupanças não significa necessariamente manter o seu poder de compra ao longo dos anos. Por outro lado, investir implica aceitar a possibilidade de perdas, pelo que a procura de rentabilidade deve ser sempre acompanhada por uma avaliação cuidada dos riscos.

Mais do que encontrar respostas rápidas, importa fazer as perguntas certas. Que objetivos quero atingir? Durante quanto tempo posso manter o capital investido? Que perdas estaria disposto a suportar? E conheço suficientemente bem os produtos em que estou a ponderar investir?

São questões que ajudam a construir uma relação mais consciente com o dinheiro e a evitar decisões precipitadas.

ABANCA Investimentos: uma nova marca que coloca o conhecimento no centro das decisões

É com esta visão que nasce o ABANCA Investimentos, a nova marca comercial que reúne a oferta de produtos e serviços de investimento fora de balanço do ABANCA, incluindo Fundos de Investimento, Gestão de Carteiras, Gestão Discricionária de Carteiras (GDC) e investimento em ações e bolsa de valores.

A proposta passa por disponibilizar diferentes soluções de investimento, acompanhadas por uma equipa de profissionais especializados, que apoia os clientes na compreensão das alternativas disponíveis e na identificação das opções mais adequadas ao seu perfil e aos seus objetivos financeiros.

Num mercado cada vez mais complexo, este acompanhamento ganha particular importância. As decisões de investimento não dependem apenas da evolução dos mercados, mas também da capacidade de interpretar informação, compreender os produtos financeiros e avaliar os riscos envolvidos.

Ao reunir a sua oferta sob uma identidade própria, o ABANCA procura reforçar a proximidade com os investidores e tornar o acesso à informação financeira mais claro, valorizando o papel do aconselhamento especializado na gestão do património.

A mensagem que acompanha o lançamento da marca resume esta abordagem: a inteligência Nunca foi tão fácil encontrar informação sobre investimentos. Notícias económicas, análises de mercado, opiniões de especialistas e tendências que se multiplicam nas redes sociais fazem parte do quotidiano de quem acompanha o mundo financeiro. Mas, perante tantas fontes e perspetivas, surge uma questão: será que ter acesso a mais informação significa estar mais preparado para investir?

A resposta nem sempre é evidente. Entre oportunidades que parecem promissoras, oscilações dos mercados e recomendações que chegam de diferentes direções, distinguir o que realmente importa pode tornar-se um desafio. Sobretudo quando estão em causa decisões que podem ter impacto no futuro financeiro.

Investir exige mais do que acompanhar tendências ou identificar produtos com potencial de valorização. Implica compreender os riscos, definir objetivos e perceber de que forma cada decisão se enquadra numa estratégia financeira. E, para isso, há um ponto de partida essencial: o conhecimento.

Antes de investir, importa saber o que se pretende alcançar

Construir património, preparar a reforma ou procurar valorizar as poupanças ao longo do tempo são objetivos que podem levar alguém a investir. No entanto, não existe uma estratégia que responda da mesma forma a todas estas necessidades.

O horizonte temporal, a situação financeira e a tolerância ao risco são alguns dos fatores que devem ser considerados antes de tomar uma decisão. Uma solução adequada para quem pretende investir a longo prazo poderá não fazer sentido para alguém que precisa de manter o dinheiro disponível num futuro próximo.

Também é importante compreender a diferença entre poupar e investir. Enquanto a poupança está geralmente associada à criação de uma reserva financeira, o investimento procura rentabilizar o capital, envolvendo riscos que variam consoante os produtos escolhidos.

Mesmo a decisão de manter o dinheiro parado merece reflexão. Num contexto de inflação, preservar o valor nominal das poupanças não significa necessariamente manter o seu poder de compra ao longo dos anos. Por outro lado, investir implica aceitar a possibilidade de perdas, pelo que a procura de rentabilidade deve ser sempre acompanhada por uma avaliação cuidada dos riscos.

Mais do que encontrar respostas rápidas, importa fazer as perguntas certas. Que objetivos quero atingir? Durante quanto tempo posso manter o capital investido? Que perdas estaria disposto a suportar? E conheço suficientemente bem os produtos em que estou a ponderar investir?

São questões que ajudam a construir uma relação mais consciente com o dinheiro e a evitar decisões precipitadas.

ABANCA Investimentos: uma nova marca que coloca o conhecimento no centro das decisões

É com esta visão que nasce o ABANCA Investimentos, a nova marca comercial que reúne a oferta de produtos e serviços de investimento fora de balanço do ABANCA, incluindo Fundos de Investimento, Gestão de Carteiras, Gestão Discricionária de Carteiras (GDC) e investimento em ações e bolsa de valores.

A proposta passa por disponibilizar diferentes soluções de investimento, acompanhadas por uma equipa de profissionais especializados, que apoia os clientes na compreensão das alternativas disponíveis e na identificação das opções mais adequadas ao seu perfil e aos seus objetivos financeiros.

Num mercado cada vez mais complexo, este acompanhamento ganha particular importância. As decisões de investimento não dependem apenas da evolução dos mercados, mas também da capacidade de interpretar informação, compreender os produtos financeiros e avaliar os riscos envolvidos.

Ao reunir a sua oferta sob uma identidade própria, o ABANCA procura reforçar a proximidade com os investidores e tornar o acesso à informação financeira mais claro, valorizando o papel do aconselhamento especializado na gestão do património.

A mensagem que acompanha o lançamento da marca resume esta abordagem: a inteligência não está em investir mais, mas em investir com conhecimento.

E se o primeiro passo para investir melhor fosse saber ouvir?

A literacia financeira não se desenvolve apenas através de números, gráficos ou conceitos técnicos. Também se constrói a partir de experiências, perguntas e conversas que ajudam a olhar para o dinheiro de outra forma.

É precisamente essa a proposta do "ABANCA IN – Investimento Inteligente", o novo videopodcast desenvolvido em coprodução com o Grupo Impresa, que pretende aproximar o universo dos investimentos do quotidiano dos portugueses.