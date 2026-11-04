Marvila Studios: investir num imóvel em Lisboa sem ter de gerir o arrendamento
Comprar um imóvel para arrendar pode ser uma forma de investir, mas traz consigo responsabilidades que nem todos os proprietários estão dispostos a assumir. Encontrar inquilinos, acompanhar contratos, tratar da manutenção ou lidar com períodos em que a casa está desocupada são algumas das tarefas que fazem parte deste tipo de investimento.
E se fosse possível ser proprietário de um imóvel sem ter de tratar de nenhuma dessas questões?
É essa a proposta do Marvila Studios, um empreendimento do Grupo Martinhal que está a nascer na zona oriental de Lisboa. O projeto permite adquirir um estúdio a partir de 140 mil euros, ficando a sua exploração entregue ao grupo durante dez anos, através de um contrato de arrendamento com renda fixa garantida.
Apresentado em abril, no Salão Imobiliário de Portugal (SIL 2026), o Marvila Studios concluiu a primeira fase de comercialização antes do prazo previsto. A maioria dos compradores é portuguesa, embora o projeto tenha também atraído investidores internacionais e estrangeiros residentes em Portugal.
Com preços a partir de 140 mil euros, o Marvila Studios conta com uma seleção que se destina à venda a investidores. A conclusão do empreendimento está prevista para setembro de 2027.
Um investimento imobiliário com a gestão assegurada
A diferença em relação ao arrendamento tradicional está, sobretudo, no que acontece depois da compra.
No Marvila Studios, o investidor adquire uma fração imobiliária, mas não precisa de procurar inquilinos nem de acompanhar o funcionamento diário do imóvel. Essa responsabilidade fica a cargo do Grupo Martinhal, através de um modelo conhecido como leaseback, um modelo de gestão garantida.[UC1]
O contrato tem a duração de dez anos e prevê uma renda fixa garantida. Durante esse período, o grupo assegura a exploração do empreendimento e suporta as comissões de gestão, os encargos de serviço e os custos de utilidades previstos no acordo.
Os estúdios serão entregues totalmente mobilados e equipados, preparados para receber hóspedes. Os proprietários terão ainda a possibilidade de utilizar gratuitamente um estúdio até seis dias por ano.
Para quem pretende investir no setor imobiliário, mas prefere não assumir as exigências da gestão de um arrendamento, trata-se de uma solução que permite manter a propriedade do imóvel e confiar a sua exploração a um operador com experiência no setor hoteleiro.
Mais do que alojamento para estudantes
O Marvila Studios distingue-se também pelo tipo de alojamento que vai disponibilizar. Embora tenha sido pensado para responder à procura de estudantes universitários, o empreendimento não funcionará como uma residência estudantil convencional.
A ideia é receber diferentes hóspedes ao longo do ano, acompanhando tanto o calendário académico como as necessidades de alojamento de profissionais em deslocação, professores, participantes em programas internacionais de ensino, nómadas digitais e visitantes de curta duração.
Durante os meses letivos, os estúdios poderão acolher estudantes portugueses e estrangeiros. Nos restantes períodos, o espaço poderá receber outros hóspedes, aproveitando a flexibilidade de uma operação de inspiração hoteleira.
Esta aposta surge numa cidade onde encontrar alojamento adequado para estudantes continua a ser um desafio. Segundo um estudo da consultora BONARD, publicado em maio de 2026, Lisboa tem mais de 135 mil estudantes, dos quais cerca de 42% são internacionais ou deslocados.
O mesmo estudo aponta para uma carência de aproximadamente 37.300 camas destinadas a estudantes, enquanto os projetos atualmente em desenvolvimento deverão acrescentar apenas cerca de 2.300 camas à oferta existente.
Perante esta diferença entre a oferta e a procura, o Marvila Studios pretende responder às necessidades do mercado estudantil sem ficar dependente exclusivamente deste segmento.
Um campus que aproxima educação e hospitalidade
O empreendimento faz parte do Edu Hub Lisbon, um projeto do Grupo Martinhal com um valor bruto de desenvolvimento superior a 100 milhões de euros, que reúne educação internacional, alojamento e serviços no mesmo espaço.
Além do Marvila Studios, o campus integra a United Lisbon International School, inaugurada em 2020 e pertencente à rede Dukes Education UK, e o Global Learning Hub, que disponibiliza instalações e infraestruturas para universidades e outras instituições desenvolverem programas de ensino e formação em Lisboa.
A proximidade entre estas três componentes permite que estudantes, professores e participantes em programas internacionais encontrem, no mesmo campus, espaços de ensino, alojamento e serviços de apoio.
“Criámos um campus único dedicado à educação e à inovação, concebido por um arquiteto de renome internacional e convenientemente localizado perto do Aeroporto de Lisboa e do terminal de transportes do Oriente”, explica Chitra Stern, CEO e cofundadora do Edu Hub Lisbon e do Grupo Martinhal.
A responsável considera que o Marvila Studios ocupa uma posição intermédia entre o alojamento estudantil construído de raiz e o imobiliário hoteleiro, reunindo características dos dois setores.
Esta ligação ao ensino internacional é uma das particularidades do empreendimento, uma vez que permite associar a procura de alojamento à atividade educativa desenvolvida no próprio campus.
Marvila, uma zona de Lisboa em transformação
A escolha de Marvila acompanha as mudanças que a zona oriental de Lisboa tem vivido nos últimos anos.
Situada entre o Beato e o Parque das Nações, esta área da cidade, durante décadas marcada pela atividade industrial, tem vindo a receber empresas, espaços culturais, instituições de ensino e novos projetos habitacionais.
A transformação deverá prosseguir com os projetos de regeneração urbana previstos para Marvila e o Beato, incluindo um plano aprovado para uma área de 28 hectares, com novas habitações, espaços verdes e melhores ligações entre bairros.
Está também prevista a futura linha de elétrico 16E da CARRIS, que deverá ligar o centro de Lisboa ao Parque Tejo, passando por Marvila, Beato, Braço de Prata e Oriente.
Para um empreendimento que pretende receber estudantes e profissionais de diferentes nacionalidades, a proximidade ao Aeroporto de Lisboa e ao terminal de transportes do Oriente representa uma vantagem adicional.
O Marvila Studios tem a assinatura do arquiteto Eduardo Capinha Lopes e foi pensado para proporcionar condições de alojamento que vão além do espaço privado de cada estúdio.
Todas as unidades terão casa de banho privativa, kitchenette e arrumação integrada. Os hóspedes e residentes poderão ainda utilizar espaços de estudo e coworking, instalações de fitness e desporto, café, bar e lavandaria. O empreendimento contará também com receção e segurança 24 horas por dia.
A experiência do Martinhal num novo segmento de investimento
O Marvila Studios é desenvolvido pelo Grupo Martinhal, fundado por Chitra e Roman Stern, que conta com 25 anos de experiência nas áreas da hotelaria, do imobiliário residencial e da educação em Portugal.
O grupo começou por se afirmar no Algarve, com projetos como o Martinhal Sagres e o Martinhal Quinta, antes de expandir a sua atividade para Lisboa, onde desenvolveu o Martinhal Chiado, o Martinhal Lisbon Oriente e o Martinhal Residences, no Parque das Nações.
No novo empreendimento de Marvila, essa experiência é aplicada a um modelo em que a aquisição de uma fração imobiliária está associada à exploração profissional do alojamento.
O interesse registado na primeira fase de vendas levou o grupo a avançar para uma nova etapa de comercialização.
“A resposta desde o lançamento, em abril, no SIL 2026, tem sido muito encorajadora, com as vendas a avançarem acima dos objetivos definidos. Os compradores estão a demonstrar interesse neste conceito de investimento a longo prazo num hotel inovador, aliado à gestão profissional do próprio investimento”, afirma Sara Allen, diretora de Vendas Imobiliárias do Martinhal.
Com a conclusão prevista para setembro de 2027, o Marvila Studios apresenta-se como uma opção para quem procura investir no mercado imobiliário de Lisboa sem assumir diretamente a gestão de uma propriedade.
A possibilidade de adquirir um estúdio a partir de 140 mil euros, associada a um contrato de arrendamento de dez anos com renda fixa garantida e à experiência do Grupo Martinhal, está no centro da proposta apresentada aos investidores.
A segunda fase de comercialização já está a decorrer. Para conhecer as unidades disponíveis e obter mais informações sobre as condições de investimento, consulte www.marvilastudios.com ou contacte a equipa comercial através do email info@marvilastudios.com.