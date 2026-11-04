Marvila Studios: investir num imóvel em Lisboa sem ter de gerir o arrendamento

Comprar um imóvel para arrendar pode ser uma forma de investir, mas traz consigo responsabilidades que nem todos os proprietários estão dispostos a assumir. Encontrar inquilinos, acompanhar contratos, tratar da manutenção ou lidar com períodos em que a casa está desocupada são algumas das tarefas que fazem parte deste tipo de investimento.

E se fosse possível ser proprietário de um imóvel sem ter de tratar de nenhuma dessas questões?

É essa a proposta do Marvila Studios, um empreendimento do Grupo Martinhal que está a nascer na zona oriental de Lisboa. O projeto permite adquirir um estúdio a partir de 140 mil euros, ficando a sua exploração entregue ao grupo durante dez anos, através de um contrato de arrendamento com renda fixa garantida.

Apresentado em abril, no Salão Imobiliário de Portugal (SIL 2026), o Marvila Studios concluiu a primeira fase de comercialização antes do prazo previsto. A maioria dos compradores é portuguesa, embora o projeto tenha também atraído investidores internacionais e estrangeiros residentes em Portugal.

Com preços a partir de 140 mil euros, o Marvila Studios conta com uma seleção que se destina à venda a investidores. A conclusão do empreendimento está prevista para setembro de 2027.

Um investimento imobiliário com a gestão assegurada

A diferença em relação ao arrendamento tradicional está, sobretudo, no que acontece depois da compra.

No Marvila Studios, o investidor adquire uma fração imobiliária, mas não precisa de procurar inquilinos nem de acompanhar o funcionamento diário do imóvel. Essa responsabilidade fica a cargo do Grupo Martinhal, através de um modelo conhecido como leaseback, um modelo de gestão garantida.[UC1]

O contrato tem a duração de dez anos e prevê uma renda fixa garantida. Durante esse período, o grupo assegura a exploração do empreendimento e suporta as comissões de gestão, os encargos de serviço e os custos de utilidades previstos no acordo.

Os estúdios serão entregues totalmente mobilados e equipados, preparados para receber hóspedes. Os proprietários terão ainda a possibilidade de utilizar gratuitamente um estúdio até seis dias por ano.

Para quem pretende investir no setor imobiliário, mas prefere não assumir as exigências da gestão de um arrendamento, trata-se de uma solução que permite manter a propriedade do imóvel e confiar a sua exploração a um operador com experiência no setor hoteleiro.

Mais do que alojamento para estudantes

O Marvila Studios distingue-se também pelo tipo de alojamento que vai disponibilizar. Embora tenha sido pensado para responder à procura de estudantes universitários, o empreendimento não funcionará como uma residência estudantil convencional.